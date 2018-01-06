Красивые поздравления с Рождеством 2018 в стихах

Совсем скоро Рождество – самый светлый праздник в году, который с нетерпением ждут в каждом доме. Так хочется 7 января порадовать близких теплыми словами и пожеланиями! Красивые и оригинальные поздравления с Рождеством 2018 в стихах собраны в подборке от редакции сайта СТБ.
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С добрым светлым Рождеством,
Что уже стучится в дом!
Распахните шире двери
Вы – любви, надежде, вере!
Меховые елочки
Пахнут на весь дом,
Каждая иголочка шепчет:
«С Рождеством!»
Пусть обиды и потери
Улетают, как листва!
Пусть войдёт удача в двери
В светлый праздник Рождества!
***
Поздравляю с праздником чудесным,
С ним приходит радость и добро.
Пусть звучат стихи и льются песни,
Пусть счастливым будет Рождество!
Пусть уйдут печали без остатка,
Правильными будут все пути.
Вам желаю мира и достатка,
Сил душевных, веры и любви!
***
Когда снега укроют землю,
И Рождество наступит вновь,
Бокал за счастье вновь,
За мир, за дружбу, за любовь!
И чтоб без горя и сомнений
Прожить вам много светлых дней.
Сберечь уют, покой семейный
И уважение друзей!
***
С Рождеством Вас поздравляю
И конечно же желаю:
Вьюга пусть на целый год
Вам здоровья наметет!
Ветер выдует все хвори
На холодное подворье.
Снег пусть искрами кружится,
Чтоб светлели ваши лица,
А лукавая луна
В ночь любви лишит вас сна.
Пусть одна из ярких звезд
Даст талантам вашим рост,
Вашу мысль поднимет ввысь!
Пусть друзья украсят жизнь!
***
Пусть ночь искрится волшебством,
Несётся ввысь снежинок стая.
Вас поздравляем с Рождеством,
Улыбок, радости желаем.
Поток божественной любви
Струится пусть чудесным светом,
И вас Господь благословит
Здоровьем, счастьем и успехом!
***
В темном небе загорелась
Звездочка заветная,
Радость мир большой накрыла
Просто несусветная.
С Рождеством вас поздравляю
И желаю благости,
Крепкого здоровья, сил,
Доброты и радости.
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Чудесный праздник Рождества
Для всех, пожалуй, значит много,
Звучат особые слова,
Метели замели дороги.
И я хочу тебе желать,
Чтобы теплом любовь согрела,
Своих друзей не забывать,
Шагать вперед по жизни смело!
***
Пускай в Рождественскую ночь
Желанья все сбываются,
Пусть в доме царствует любовь
И чудеса случаются.
***
Праздник в твой стучится дом,
По-рождественски кругом –
Елка, фейерверки, смех,
Серпантин, хлопушки.
Пусть к тебе придет успех,
Милая подружка.
***
С Рождеством! Пусть этот праздник
Радость вам подарит,
А для грусти и печали
Места не оставит!
Пусть исполнит все желания,
Даже непростые,
Чтобы годы ваши были
Только золотые!
С Рождеством Христовым, дорогие читатели!
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