Красивые поздравления с Рождеством 2018 в стихах

Совсем скоро Рождество – самый светлый праздник в году, который с нетерпением ждут в каждом доме. Так хочется 7 января порадовать близких теплыми словами и пожеланиями! Красивые и оригинальные поздравления с Рождеством 2018 в стихах собраны в подборке от редакции сайта СТБ.

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С добрым светлым Рождеством,

Что уже стучится в дом!

Распахните шире двери

Вы – любви, надежде, вере!

Меховые елочки

Пахнут на весь дом,

Каждая иголочка шепчет:

«С Рождеством!»

Пусть обиды и потери

Улетают, как листва!

Пусть войдёт удача в двери

В светлый праздник Рождества!

***

Поздравляю с праздником чудесным,

С ним приходит радость и добро.

Пусть звучат стихи и льются песни,

Пусть счастливым будет Рождество!

Пусть уйдут печали без остатка,

Правильными будут все пути.

Вам желаю мира и достатка,

Сил душевных, веры и любви!

***

Когда снега укроют землю,

И Рождество наступит вновь,

Бокал за счастье вновь,

За мир, за дружбу, за любовь!

И чтоб без горя и сомнений

Прожить вам много светлых дней.

Сберечь уют, покой семейный

И уважение друзей!

***

С Рождеством Вас поздравляю

И конечно же желаю:

Вьюга пусть на целый год

Вам здоровья наметет!

Ветер выдует все хвори

На холодное подворье.

Снег пусть искрами кружится,

Чтоб светлели ваши лица,

А лукавая луна

В ночь любви лишит вас сна.

Пусть одна из ярких звезд

Даст талантам вашим рост,

Вашу мысль поднимет ввысь!

Пусть друзья украсят жизнь!

***

Пусть ночь искрится волшебством,

Несётся ввысь снежинок стая.

Вас поздравляем с Рождеством,

Улыбок, радости желаем.

Поток божественной любви

Струится пусть чудесным светом,

И вас Господь благословит

Здоровьем, счастьем и успехом!

***

В темном небе загорелась

Звездочка заветная,

Радость мир большой накрыла

Просто несусветная.

С Рождеством вас поздравляю

И желаю благости,

Крепкого здоровья, сил,

Доброты и радости.

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Чудесный праздник Рождества

Для всех, пожалуй, значит много,

Звучат особые слова,

Метели замели дороги.

И я хочу тебе желать,

Чтобы теплом любовь согрела,

Своих друзей не забывать,

Шагать вперед по жизни смело!

***

Пускай в Рождественскую ночь

Желанья все сбываются,

Пусть в доме царствует любовь

И чудеса случаются.

***

Праздник в твой стучится дом,

По-рождественски кругом –

Елка, фейерверки, смех,

Серпантин, хлопушки.

Пусть к тебе придет успех,

Милая подружка.

***

С Рождеством! Пусть этот праздник

Радость вам подарит,

А для грусти и печали

Места не оставит!

Пусть исполнит все желания,

Даже непростые,

Чтобы годы ваши были

Только золотые!

С Рождеством Христовым, дорогие читатели!

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