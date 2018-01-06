Красивые колядки на Рождество: топ-10 самых популярных

Святой вечер перед Рождеством — это волшебный, теплый, веселый праздник! Как прекрасно, когда люди придерживаются традиций на Рождество и проводят это время так, как делали наши предки. Рождественские колядки на русском и украинском языке ищите в материале. Мы подобрали самые красивые колядки на Рождество.
Сначала немного о том, как правильно колядовать. Вечером и ночью с 6 на 7 января издавна было принято наряжаться в костюмы и ходить по домам, распевая рождественские колядки. Таким образом поздравляли хозяев домов с наступающим Рождеством. Также в стихах-колядках на Святой вечер прославляли Христа. А колядующих необходимо было благодарить за то, что они посетили твой дом. В качестве благодарности ряженым давали сладости, орехи, деньги и даже колбасу, сало, мясо и хлеб или пироги! Колядовать и петь колядки ходили с большим мешком, в который, собственно, и складывали добычу.
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Если вы решили, что тоже хотите провести Святой вечер колядуя, то прочтите материал о том, как сделать рождественскую звезду на палке своими руками из бумаги, которая вам обязательно понадобится как атрибут!
И, конечно же, обещанный список рождественских колядок в стихах:
Коляд, коляд, колядниця,
Добра з медом паляниця,
А без меду не така,
Дайте, тітко, пирога.
Як не дасте пирога,
Візьму бика за рога,
Поведу на торжок,
Куплю собі пиріжок.
Поздравляем с Рождеством,
Мы пришли сюда с добром,
Вы подайте нам немножко
Пирожочка на дорожку,
Чтобы счастье к вам пришло,
Чтоб во всём вам повезло,
Чтоб Господь здоровья дал,
Колядуем, от печаль!
Проспіваю я колядку
На весь голос, на всю хату:
— Коляд, коляд, коляди,
Колядую я один.
Коляд, коляд, колядочка,
Прокидайтесь, маляточка.
Прокидайтесь, годі спати,
Будем всі колядувати.
Воробушек летит,
Хвостиком вертит,
А вы, люди, знайте,
Столы застилайте,
Гостей принимайте,
Рождество встречайте!
Коляд, коляд, коляда,
А дід з печі вигляда.
А баба з пічурки —
Гуляють у жмурки.
Нынче Ангел нам спустился
И пропел: “Христос родился!“.
Мы пришли Христа прославить,
А вас с праздником поздравить.
Вот идем мы, пастухи,
Прощены нам все грехи.
К дому путь свой правим,
Христа Бога славим.
Колядую-дую,
Колядую-дую,
Ковбасу чую,
А ще, мамо,
Дайте сала.
Сало велике,
Тягну за лико.
Лико порвалось,
Сало зосталось.
Добрий вечір!
Господин, господа,
Господинова жена,
Двери отворите
И нас одарите!
Пирогом, калачом
Или чем-нибудь еще!
Бігла теличка та з березничка
Та до діда в двір.
А ти, діду, дай пиріг.
А ти, бабо, глянь на поличку.
Дай паляничку.
Паляничка впала,
Дайте кусок сала.
Пусть эти рождественские колядки принесут вам удачу и много гостинцев, а тем, кому будете колядовать, — здоровье и счастье!