Красивые колядки на Рождество: топ-10 самых популярных

Святой вечер перед Рождеством — это волшебный, теплый, веселый праздник! Как прекрасно, когда люди придерживаются традиций на Рождество и проводят это время так, как делали наши предки. Рождественские колядки на русском и украинском языке ищите в материале. Мы подобрали самые красивые колядки на Рождество.

Сначала немного о том, как правильно колядовать. Вечером и ночью с 6 на 7 января издавна было принято наряжаться в костюмы и ходить по домам, распевая рождественские колядки. Таким образом поздравляли хозяев домов с наступающим Рождеством. Также в стихах-колядках на Святой вечер прославляли Христа. А колядующих необходимо было благодарить за то, что они посетили твой дом. В качестве благодарности ряженым давали сладости, орехи, деньги и даже колбасу, сало, мясо и хлеб или пироги! Колядовать и петь колядки ходили с большим мешком, в который, собственно, и складывали добычу.

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Если вы решили, что тоже хотите провести Святой вечер колядуя, то прочтите материал о том, как сделать рождественскую звезду на палке своими руками из бумаги, которая вам обязательно понадобится как атрибут!

И, конечно же, обещанный список рождественских колядок в стихах:

Коляд, коляд, колядниця, Добра з медом паляниця, А без меду не така, Дайте, тітко, пирога. Як не дасте пирога, Візьму бика за рога, Поведу на торжок, Куплю собі пиріжок.

Поздравляем с Рождеством,

Мы пришли сюда с добром,

Вы подайте нам немножко

Пирожочка на дорожку,

Чтобы счастье к вам пришло,

Чтоб во всём вам повезло,

Чтоб Господь здоровья дал,

Колядуем, от печаль!

Проспіваю я колядку

На весь голос, на всю хату:

— Коляд, коляд, коляди,

Колядую я один.

Коляд, коляд, колядочка,

Прокидайтесь, маляточка.

Прокидайтесь, годі спати,

Будем всі колядувати.

Воробушек летит,

Хвостиком вертит,

А вы, люди, знайте,

Столы застилайте,

Гостей принимайте,

Рождество встречайте!

Коляд, коляд, коляда,

А дід з печі вигляда.

А баба з пічурки —

Гуляють у жмурки.

Нынче Ангел нам спустился

И пропел: “Христос родился!“.

Мы пришли Христа прославить,

А вас с праздником поздравить.

Вот идем мы, пастухи,

Прощены нам все грехи.

К дому путь свой правим,

Христа Бога славим.

Колядую-дую,

Колядую-дую,

Ковбасу чую,

А ще, мамо,

Дайте сала.

Сало велике,

Тягну за лико.

Лико порвалось,

Сало зосталось.

Добрий вечір!

Господин, господа,

Господинова жена,

Двери отворите

И нас одарите!

Пирогом, калачом

Или чем-нибудь еще!

Бігла теличка та з березничка

Та до діда в двір.

А ти, діду, дай пиріг.

А ти, бабо, глянь на поличку.

Дай паляничку.

Паляничка впала,

Дайте кусок сала.

Пусть эти рождественские колядки принесут вам удачу и много гостинцев, а тем, кому будете колядовать, — здоровье и счастье!