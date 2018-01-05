Китайский Новый год: история и традиции

Вот уже много веков подряд празднуется Китайский Новый год (Чуньцзе, в переводе – Праздник весны), причем не только в Поднебесной, но и по всему миру. Ежегодно дата празднования меняется, потому что определяется она исключительно по лунно-солнечному китайскому календарю. Отсюда и произошло второе название — Лунный Новый год, который в 2018 году выпадает на 16 февраля. В нашем материале вы узнаете об истории и традициях этого уникального события.

Мифология Китайского Нового года

Китайцы верят, что в начале года в каждый дом заглядывает мифическое существо Нянь и пожирает запасы зерна, скотину, а в некоторых случаях — даже взрослых и детей. Поэтому в первый день Китайского Нового года на крыльце оставляют немного еды, чтобы задобрить Няня и таким образом откупиться от него.

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Красная одежда и фейерверки

По одной из легенд, еще в древние времена китайцы однажды увидели, как страшный Нянь испугался маленького ребенка в красной одежде. Тогда люди решили, что монстр боится красного цвета, и с тех пор во время Китайского Нового года они надевают что-то красное. Кроме того, китайцы с первого до последнего дня празднования взрывают фейерверки и петарды, чтобы громким шумом отпугнуть злых духов.

Карнавалы

Во время Китайского Нового года проводятся массовые гулянья. Китайцы переодеваются в драконов, а также устраивают свои знаменитые выступления в громоздких костюмах и на ходулях. Отмечая Праздник весны, принято ходить в гости к друзьям, близким и родственникам и дарить подарки в красной упаковке.

Домашний декор

На время Лунного Нового года китайцы вешают парные бумажные надписи с пожеланиями на входную дверь — внутри и снаружи. Интерьер принято украшать красочными новогодними картинками с праздничными сюжетами и пожеланиями счастья, радости и здоровья.

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Пара мандаринов

Существует традиция, по которой, приходя в гости на Новый год, нужно приносить два мандарина. А во время ухода уже хозяева отдают два мандарина. Все дело в том, что фраза «пара мандаринов» на китайском звучит практически как слово «золото». И получается, что, даря мандарины, и гости, и хозяева желают друг другу достатка.

Уборка перед Новым годом

Китайцы должны убрать свой дом накануне праздника, причем делают они это, начиная с порога и заканчивая в середине дома. По народным легендам, перед Новым годом боги дарят людям удачу, которая оседает в виде пыли в канун и во время праздника. Вот и получается, что, убирая в этот день, вы рискуете спугнуть удачу.

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Праздник фонарей

На 15-й день с начала Китайского Нового года отмечается традиционный Праздник фонарей. Считается, что именно в этот день был провозглашен новый император Вэньди, который и приказал развесить по всему городу красные фонари. Во время праздника китайцы едят «юаньсяо» – сладкие клецки с начинкой – и наслаждаются фольклорными представлениями.

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