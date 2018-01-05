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Постные блюда на Святвечер: 12 рецептов | Телеканал СТБ
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Телеканал СТБ / Что готовят на Святой вечер: 12 постных блюд

Что готовят на Святой вечер: 12 постных блюд

Телеканал СТБ

В Сочельник — Святой вечер перед Рождеством — среди христиан всего мира принято подавать на праздничный стол 12 постных блюд. Это число символизирует количество учеников Христа и основные дары природы. В нашем материале мы расскажем вам о том, как приготовить постные блюда на Святвечер: винегрет, узвар, борщ, вареники, голубцы и многое другое. Читайте подробные рецепты 12 блюд на Святвечер и отмечайте этот светлый праздник в кругу семьи.

Узвар

Ингредиенты: 

  • меда — 200 г
  • чернослив — 200 г
  • сушеные груши — 200 г
  • сушеные яблоки — 200 г
  • изюм — 100 г
  • вода — 3 л

Способ приготовления: 

  1. Подготовьте сухофрукты: промойте их теплой водой и залейте на 10 минут холодной.
  2. Налейте в кастрюлю 3 л воды, опустите туда груши и яблоки. Варите на медленном огне 15 минут.
  3. Узвар накройте  крышкой и оставьте настаиваться на 2-3 часа.
  4. Добавьте в узвар чернослив и изюм, варите еще 10-15 минут.
  5. Добавьте мед, дайте закипеть и снимите с огня.
  6. Процедите и подавайте узвар уже охлажденным.

Капустняк

Ингредиенты:

  • картофель — 4 шт.
  • капуста квашеная — 300 г
  • капуста свежая — 200 г
  • морковь — 1 шт.
  • лук — 1 шт.
  • пшено — 100 г
  • томатная паста — 2 ст. л.
  • соль — 0,5 ч. л.
  • сахар — 0,5 ч. л.
  • черный молотый перец – щепотка
  • чеснок — 1-2 зубчика
  • зелень — 20 г
  • растительное масло — 100 мл

Способ приготовления:

  1. Картофель почистите и варите 30 минут до готовности.
  2. Подготовьте овощи. Морковь, свежую и кислую капусту измельчите через мясорубку.
  3. Обжарьте на разогретом масле нарезанный мелкими кубиками лук и выжатый через чеснокодавилку чеснок.
  4. Добавьте часть измельченной через мясорубку моркови. Жарьте до золотистого цвета.
  5. Добавьте томатную пасту, соль, сахар, черный молотый перец, бульон и протушите 1-2 минуты Зажарка готова.
  6. Картофель разомните в пюре, добавьте в подготовленную воду.
  7. Затем промойте пшено несколько раз. Тоже добавьте в воду.
  8. Когда суп закипит, снимите пену, добавьте измельченную морковь, свежую и кислую капусту. Варите 20 минут.
  9. Затем добавьте зажарку, мелко нарезанную зелень. Варите еще 5-7 минут. Дайте настояться еще 20 минут. Заправляйте растительным маслом.

Тушеный горох

Ингредиенты:

  • горох — 200 г
  • морковь — 2 шт.
  • мука — 1 ст. л.
  • сахар, соль, сливочное масло, зелень — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Морковь натрите на терке или мелко нарежьте, сварите до полуготовности.
  2. Горох сварите до готовности. Соотношение гороха и воды должно быть 1:4.5.
  3. В кастрюлю сложите отваренные горох и морковь, добавьте муку, сливочное масло, мелко нарезанную зелень, соль и сахар, залейте водой и варите до готовности.

Постный борщ с грибами

Ингредиенты:

  • сушеные грибы — 50 г
  • капуста белокочанная — 150 г
  • картофель — 2 шт.
  • лук — 1 шт.
  • свекла — 1 шт.
  • морковь -1 шт.
  • фасоль — 0.5 стакана
  • чеснок — 1-2 зубчика
  • томатная паста — 2 ст. л.
  • специи — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Фасоль замочите на 7-8 часов. Промойте, залейте водой и варите 40 минут.
  2. Морковь и свеклу натрите на крупной терке, лук мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле.
  3. Томатную пасту добавьте к луку с морковью и свеклой. Тушите 5 минут. Добавьте соль и перец.
  4. Белые сухие грибы размочите в воде. Добавьте к фасоли грибы, нарезанный брусками картофель и варите 10 минут. Нарежьте тонкой соломкой капусту, добавьте в кастрюлю.
  5. После готовности капусты добавьте зажарку и доведите борщ до кипения. Дайте настояться.

Жаренная рыба

Ингредиенты:

  • скумбрия — 400 г
  • пиво светлое — 250 мл
  • яйца — 2 шт.
  • мука — 160 г
  • сметана (20%) — 200 г
  • соевый соус — 60 мл
  • растительное масло — 300 мл
  • лимон — 1 шт.
  • укроп — 4 веточки
  • петрушка — 4 веточки
  • соль — 15 г
  • карри — 3 г
  • сушеный тимьян — 3 г
  • черный молотый перец — 3 г
  • белый молотый перец — 3 г

Способ приготовления:

  1. Приготовьте кляр: отделите белки от желтков. К белкам добавьте соль, взбейте. Соедините муку, карри, тимьян, белый и черный молотый перец. Влейте пиво, перемешайте. Далее добавьте желтки, снова перемешайте и влейте масло. Затем постепенно введите взбитые белки.
  2. Очищенную от головы, хвоста, плавников и внутренностей скумбрию разберите на филе, снимите кожу и достаньте косточки. Нарежьте филе кусочками и посыпьте их солью.
  3. Окуните кусочки рыбы в кляр, жарьте 2 мин. в разогретом масле. Готовые пирожки выложите на бумажные полотенца.
  4. Для соуса: смешайте сметану, соевый соус, натертую цедру с половины лимона и добавьте измельченные петрушку и укроп. Подавайте соус к пирожкам из скумбрии.

Винегрет

Ингредиенты:

  • свекла — 3 шт.
  • картофель — 5 шт.
  • морковь — 4 шт.
  • луковица — 1 шт.
  • соленые огурцы — 4 шт.
  • консервированный зеленый горошек — 1 банка
  • растительное масло
  • соль, перец

Способ приготовления:

  1. Свеклу, картофель и морковь отварить до готовности. Очистить и нарезать кубиками.
  2. Лук мелко порубить. Огурцы нарезать кубиками.
  3. Смешать все ингредиенты, посолить, поперчить и заправить растительным маслом по вкусу.

Вареники с картофелем и грибами

Ингредиенты:

  • картофель — 5 шт.
  • лук репчатый — 0,5 шт.
  • грибы — 150 г
  • молоко — 150 мл
  • мука — 350 г
  • яйцо — 1 шт.
  • соль, сахар — щепотка

Способ приготовления:

  1. Готовим начинку. Картофель отвариваем целиком. Грибы нарезаем кубиками, обжариваем с луком. Картофель мнем, добавляем в него жареные грибы, все перемешиваем. Начинка должна охладиться.
  2. Замешиваем тесто. Молоко немного подогреваем, оно должно быть слегка теплым. Яйцо размешиваем вилкой и добавляем по щепотке соли и сахара. В жидкие ингредиенты просеиваем муку. Замешиваем мягкое некрутое тесто. Оно должно настояться 15 минут.
  3. Приступать к лепке вареников можно без скалки — формируем из теста колбаску, нарезаем равными кусочками. Из каждого кусочка делаем шарик. Из каждого шарика, прижимая ладонью к столу, формируем круглый блинчик, добавляем начинку и формируем вареник.

Пампушки с чесноком

Ингредиенты:
  • мука — 330 г
  • молоко- 170 мл
  • дрожжи свежие — 5 г
  • соль — 0,5 ч. л.
  • сахар — 1 ч. л.
  • подсолнечное масло — 30 мл
  • яйцо — 1 шт.
  • чеснок — 3 зубчика
  • оливковое масло — 1-2 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Приготовьте тесто: смешайте дрожжи, сахар и соль. Высыпьте все в теплое молоко и, постепенно добавляя просеянную муку, замесите тесто. Дайте ему отдохнуть 5 минут и опять вымешивайте 10 минут. Дайте тесту отдохнуть еще 15 минут.
  2. Разделите тесто на кусочки по 30-40 г. Дайте постоять 5 минут и сформируйте из них круглые булочки. Поставьте их в теплое место примерно на час.
  3. Смажьте пампушки взбитым яйцом и выпекайте в духовке при температуре 220 градусов в течение 10-15 минут.
  4. Измельчите чеснок, добавьте оливковое масло. Все перемешайте и смажьте еще горячие булочки.

Соленья

Соленья выбирайте по своему вкусу: это может быть квашеная капуста, помидоры, огурцы, лечо или ассорти.

Пирожки

Ингредиенты:

  • кефир (3,2%) – 250 мл
  • сметана (20%) – 50 мл
  • мука – 400 г
  • сода – 0,5 ч. л.
  • соль – 1 ч. л.
  • сахар – 1 ст. л.
  • подсолнечное масло – 35 мл
  • яйца – 1 шт.

 Способ приготовления:

  1. Кефир смешайте со сметаной и подогрейте на слабом огне в течение 2-3 минут до 36-37 °C. В теплую смесь кефира и сметаны добавьте соль, сахар, желток и подсолнечное масло. Затем порциями всыпьте половину муки и присыпьте тесто содой.
  2. Досыпьте оставшуюся муку. Готовое тесто положите в миску, смазанную маслом, накройте пленкой и оставьте на 15 минут при комнатной температуре.
  3. Выжмите из теста шарики и растяните их на коржи. Выложите на тесто начинку и сделайте пирожки. Жарьте их швом вниз в масле 3-4 минуты с каждой стороны.
  4. Начинку выбирайте по своему вкусу: картофель, капуста, яйцо.

Постные голубцы

Ингредиенты:

  • капуста — 1 шт.
  • рис — 100-120 г
  • помидоры — 1-2 шт.
  • лук репчатый — 1-2 шт. 
  • морковь — 1-2 шт. 
  • шампиньоны — 150-200 г
  • чеснок — 1-2 зубчика
  • томатная паста или кетчуп — 1-2 ст.л.
  • зелень петрушки и укропа
  • растительное масло для жарки
  • соль и перец — по вкусу

Ингредиенты для соуса:

  • томатная паста или кетчуп — 3-4 ст.л.
  • вода — 0,5-0,75 л
  • соль

Способ приготовления:

  1. Капустные листья опускаем в кипящую подсоленную воду на 2-4 минуты до мягкости. Потом вынуть их при помощи шумовки и охладить. C каждого листа необходимо срезать утолщения.
  2. Приготовим начинку: рис отвариваем до полуготовности, шампиньоны нарезаем ломтиками, помидоры нарезаем кубиками. Чеснок, зелень и лук мелко нарезаем. Морковь натираем на крупной терке.
  3. На растительном масле обжарим лук и морковь. Овощи перекладываем в миску, и в той же сковороде обжариваем шампиньоны.
  4. Соединяем рис, лук с морковью, шампиньоны, помидоры, чеснок, зелень, соль, перец и перемешиваем начинку.
  5. На капустные листья выкладываем 1-1,5 ст. л. начинки и сворачиваем голубцы.
  6. Голубцы обжариваем на растительном масле по 2 минуты с каждой стороны.
  7. Приготовим соус: соединяем воду, томатную пасту и соль, перемешиваем.
  8. Заливаем голубцы соусом, накрываем крышкой и доводим до кипения на сильном огне.
  9. После закипания, тушим на слабом огне еще 30-40 минут.

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