Что готовят на Святой вечер: 12 постных блюд

В Сочельник — Святой вечер перед Рождеством — среди христиан всего мира принято подавать на праздничный стол 12 постных блюд. Это число символизирует количество учеников Христа и основные дары природы. В нашем материале мы расскажем вам о том, как приготовить постные блюда на Святвечер: винегрет, узвар, борщ, вареники, голубцы и многое другое. Читайте подробные рецепты 12 блюд на Святвечер и отмечайте этот светлый праздник в кругу семьи.
Узвар
Ингредиенты:
- меда — 200 г
- чернослив — 200 г
- сушеные груши — 200 г
- сушеные яблоки — 200 г
- изюм — 100 г
- вода — 3 л
Способ приготовления:
- Подготовьте сухофрукты: промойте их теплой водой и залейте на 10 минут холодной.
- Налейте в кастрюлю 3 л воды, опустите туда груши и яблоки. Варите на медленном огне 15 минут.
- Узвар накройте крышкой и оставьте настаиваться на 2-3 часа.
- Добавьте в узвар чернослив и изюм, варите еще 10-15 минут.
- Добавьте мед, дайте закипеть и снимите с огня.
- Процедите и подавайте узвар уже охлажденным.
Капустняк
Ингредиенты:
- картофель — 4 шт.
- капуста квашеная — 300 г
- капуста свежая — 200 г
- морковь — 1 шт.
- лук — 1 шт.
- пшено — 100 г
- томатная паста — 2 ст. л.
- соль — 0,5 ч. л.
- сахар — 0,5 ч. л.
- черный молотый перец – щепотка
- чеснок — 1-2 зубчика
- зелень — 20 г
- растительное масло — 100 мл
Способ приготовления:
- Картофель почистите и варите 30 минут до готовности.
- Подготовьте овощи. Морковь, свежую и кислую капусту измельчите через мясорубку.
- Обжарьте на разогретом масле нарезанный мелкими кубиками лук и выжатый через чеснокодавилку чеснок.
- Добавьте часть измельченной через мясорубку моркови. Жарьте до золотистого цвета.
- Добавьте томатную пасту, соль, сахар, черный молотый перец, бульон и протушите 1-2 минуты Зажарка готова.
- Картофель разомните в пюре, добавьте в подготовленную воду.
- Затем промойте пшено несколько раз. Тоже добавьте в воду.
- Когда суп закипит, снимите пену, добавьте измельченную морковь, свежую и кислую капусту. Варите 20 минут.
- Затем добавьте зажарку, мелко нарезанную зелень. Варите еще 5-7 минут. Дайте настояться еще 20 минут. Заправляйте растительным маслом.
Тушеный горох
Ингредиенты:
- горох — 200 г
- морковь — 2 шт.
- мука — 1 ст. л.
- сахар, соль, сливочное масло, зелень — по вкусу
Способ приготовления:
- Морковь натрите на терке или мелко нарежьте, сварите до полуготовности.
- Горох сварите до готовности. Соотношение гороха и воды должно быть 1:4.5.
- В кастрюлю сложите отваренные горох и морковь, добавьте муку, сливочное масло, мелко нарезанную зелень, соль и сахар, залейте водой и варите до готовности.
Постный борщ с грибами
Ингредиенты:
- сушеные грибы — 50 г
- капуста белокочанная — 150 г
- картофель — 2 шт.
- лук — 1 шт.
- свекла — 1 шт.
- морковь -1 шт.
- фасоль — 0.5 стакана
- чеснок — 1-2 зубчика
- томатная паста — 2 ст. л.
- специи — по вкусу
Способ приготовления:
- Фасоль замочите на 7-8 часов. Промойте, залейте водой и варите 40 минут.
- Морковь и свеклу натрите на крупной терке, лук мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле.
- Томатную пасту добавьте к луку с морковью и свеклой. Тушите 5 минут. Добавьте соль и перец.
- Белые сухие грибы размочите в воде. Добавьте к фасоли грибы, нарезанный брусками картофель и варите 10 минут. Нарежьте тонкой соломкой капусту, добавьте в кастрюлю.
- После готовности капусты добавьте зажарку и доведите борщ до кипения. Дайте настояться.
Жаренная рыба
Ингредиенты:
- скумбрия — 400 г
- пиво светлое — 250 мл
- яйца — 2 шт.
- мука — 160 г
- сметана (20%) — 200 г
- соевый соус — 60 мл
- растительное масло — 300 мл
- лимон — 1 шт.
- укроп — 4 веточки
- петрушка — 4 веточки
- соль — 15 г
- карри — 3 г
- сушеный тимьян — 3 г
- черный молотый перец — 3 г
- белый молотый перец — 3 г
Способ приготовления:
- Приготовьте кляр: отделите белки от желтков. К белкам добавьте соль, взбейте. Соедините муку, карри, тимьян, белый и черный молотый перец. Влейте пиво, перемешайте. Далее добавьте желтки, снова перемешайте и влейте масло. Затем постепенно введите взбитые белки.
- Очищенную от головы, хвоста, плавников и внутренностей скумбрию разберите на филе, снимите кожу и достаньте косточки. Нарежьте филе кусочками и посыпьте их солью.
- Окуните кусочки рыбы в кляр, жарьте 2 мин. в разогретом масле. Готовые пирожки выложите на бумажные полотенца.
- Для соуса: смешайте сметану, соевый соус, натертую цедру с половины лимона и добавьте измельченные петрушку и укроп. Подавайте соус к пирожкам из скумбрии.
Винегрет
Ингредиенты:
- свекла — 3 шт.
- картофель — 5 шт.
- морковь — 4 шт.
- луковица — 1 шт.
- соленые огурцы — 4 шт.
- консервированный зеленый горошек — 1 банка
- растительное масло
- соль, перец
Способ приготовления:
- Свеклу, картофель и морковь отварить до готовности. Очистить и нарезать кубиками.
- Лук мелко порубить. Огурцы нарезать кубиками.
- Смешать все ингредиенты, посолить, поперчить и заправить растительным маслом по вкусу.
Вареники с картофелем и грибами
Ингредиенты:
- картофель — 5 шт.
- лук репчатый — 0,5 шт.
- грибы — 150 г
- молоко — 150 мл
- мука — 350 г
- яйцо — 1 шт.
- соль, сахар — щепотка
Способ приготовления:
- Готовим начинку. Картофель отвариваем целиком. Грибы нарезаем кубиками, обжариваем с луком. Картофель мнем, добавляем в него жареные грибы, все перемешиваем. Начинка должна охладиться.
- Замешиваем тесто. Молоко немного подогреваем, оно должно быть слегка теплым. Яйцо размешиваем вилкой и добавляем по щепотке соли и сахара. В жидкие ингредиенты просеиваем муку. Замешиваем мягкое некрутое тесто. Оно должно настояться 15 минут.
- Приступать к лепке вареников можно без скалки — формируем из теста колбаску, нарезаем равными кусочками. Из каждого кусочка делаем шарик. Из каждого шарика, прижимая ладонью к столу, формируем круглый блинчик, добавляем начинку и формируем вареник.
Пампушки с чесноком
- мука — 330 г
- молоко- 170 мл
- дрожжи свежие — 5 г
- соль — 0,5 ч. л.
- сахар — 1 ч. л.
- подсолнечное масло — 30 мл
- яйцо — 1 шт.
- чеснок — 3 зубчика
- оливковое масло — 1-2 ч. л.
Способ приготовления:
- Приготовьте тесто: смешайте дрожжи, сахар и соль. Высыпьте все в теплое молоко и, постепенно добавляя просеянную муку, замесите тесто. Дайте ему отдохнуть 5 минут и опять вымешивайте 10 минут. Дайте тесту отдохнуть еще 15 минут.
- Разделите тесто на кусочки по 30-40 г. Дайте постоять 5 минут и сформируйте из них круглые булочки. Поставьте их в теплое место примерно на час.
- Смажьте пампушки взбитым яйцом и выпекайте в духовке при температуре 220 градусов в течение 10-15 минут.
- Измельчите чеснок, добавьте оливковое масло. Все перемешайте и смажьте еще горячие булочки.
Соленья
Соленья выбирайте по своему вкусу: это может быть квашеная капуста, помидоры, огурцы, лечо или ассорти.
Пирожки
Ингредиенты:
- кефир (3,2%) – 250 мл
- сметана (20%) – 50 мл
- мука – 400 г
- сода – 0,5 ч. л.
- соль – 1 ч. л.
- сахар – 1 ст. л.
- подсолнечное масло – 35 мл
- яйца – 1 шт.
Способ приготовления:
- Кефир смешайте со сметаной и подогрейте на слабом огне в течение 2-3 минут до 36-37 °C. В теплую смесь кефира и сметаны добавьте соль, сахар, желток и подсолнечное масло. Затем порциями всыпьте половину муки и присыпьте тесто содой.
- Досыпьте оставшуюся муку. Готовое тесто положите в миску, смазанную маслом, накройте пленкой и оставьте на 15 минут при комнатной температуре.
- Выжмите из теста шарики и растяните их на коржи. Выложите на тесто начинку и сделайте пирожки. Жарьте их швом вниз в масле 3-4 минуты с каждой стороны.
- Начинку выбирайте по своему вкусу: картофель, капуста, яйцо.
Постные голубцы
Ингредиенты:
- капуста — 1 шт.
- рис — 100-120 г
- помидоры — 1-2 шт.
- лук репчатый — 1-2 шт.
- морковь — 1-2 шт.
- шампиньоны — 150-200 г
- чеснок — 1-2 зубчика
- томатная паста или кетчуп — 1-2 ст.л.
- зелень петрушки и укропа
- растительное масло для жарки
- соль и перец — по вкусу
Ингредиенты для соуса:
- томатная паста или кетчуп — 3-4 ст.л.
- вода — 0,5-0,75 л
- соль
Способ приготовления:
- Капустные листья опускаем в кипящую подсоленную воду на 2-4 минуты до мягкости. Потом вынуть их при помощи шумовки и охладить. C каждого листа необходимо срезать утолщения.
- Приготовим начинку: рис отвариваем до полуготовности, шампиньоны нарезаем ломтиками, помидоры нарезаем кубиками. Чеснок, зелень и лук мелко нарезаем. Морковь натираем на крупной терке.
- На растительном масле обжарим лук и морковь. Овощи перекладываем в миску, и в той же сковороде обжариваем шампиньоны.
- Соединяем рис, лук с морковью, шампиньоны, помидоры, чеснок, зелень, соль, перец и перемешиваем начинку.
- На капустные листья выкладываем 1-1,5 ст. л. начинки и сворачиваем голубцы.
- Голубцы обжариваем на растительном масле по 2 минуты с каждой стороны.
- Приготовим соус: соединяем воду, томатную пасту и соль, перемешиваем.
- Заливаем голубцы соусом, накрываем крышкой и доводим до кипения на сильном огне.
- После закипания, тушим на слабом огне еще 30-40 минут.
Читайте также: Рождество Христово: обычаи и традиции празднования в Украине