Что готовят на Святой вечер: 12 постных блюд

В Сочельник — Святой вечер перед Рождеством — среди христиан всего мира принято подавать на праздничный стол 12 постных блюд. Это число символизирует количество учеников Христа и основные дары природы. В нашем материале мы расскажем вам о том, как приготовить постные блюда на Святвечер: винегрет, узвар, борщ, вареники, голубцы и многое другое. Читайте подробные рецепты 12 блюд на Святвечер и отмечайте этот светлый праздник в кругу семьи.

Узвар

Ингредиенты:

меда — 200 г

чернослив — 200 г

сушеные груши — 200 г

сушеные яблоки — 200 г

изюм — 100 г

вода — 3 л

Способ приготовления:

Подготовьте сухофрукты: промойте их теплой водой и залейте на 10 минут холодной. Налейте в кастрюлю 3 л воды, опустите туда груши и яблоки. Варите на медленном огне 15 минут. Узвар накройте крышкой и оставьте настаиваться на 2-3 часа. Добавьте в узвар чернослив и изюм, варите еще 10-15 минут. Добавьте мед, дайте закипеть и снимите с огня. Процедите и подавайте узвар уже охлажденным.

Капустняк

Ингредиенты:

картофель — 4 шт.

капуста квашеная — 300 г

капуста свежая — 200 г

морковь — 1 шт.

лук — 1 шт.

пшено — 100 г

томатная паста — 2 ст. л.

соль — 0,5 ч. л.

сахар — 0,5 ч. л.

черный молотый перец – щепотка

чеснок — 1-2 зубчика

зелень — 20 г

растительное масло — 100 мл

Способ приготовления:

Картофель почистите и варите 30 минут до готовности. Подготовьте овощи. Морковь, свежую и кислую капусту измельчите через мясорубку. Обжарьте на разогретом масле нарезанный мелкими кубиками лук и выжатый через чеснокодавилку чеснок. Добавьте часть измельченной через мясорубку моркови. Жарьте до золотистого цвета. Добавьте томатную пасту, соль, сахар, черный молотый перец, бульон и протушите 1-2 минуты Зажарка готова. Картофель разомните в пюре, добавьте в подготовленную воду. Затем промойте пшено несколько раз. Тоже добавьте в воду. Когда суп закипит, снимите пену, добавьте измельченную морковь, свежую и кислую капусту. Варите 20 минут. Затем добавьте зажарку, мелко нарезанную зелень. Варите еще 5-7 минут. Дайте настояться еще 20 минут. Заправляйте растительным маслом.

Тушеный горох

Ингредиенты:

горох — 200 г

морковь — 2 шт.

мука — 1 ст. л.

сахар, соль, сливочное масло, зелень — по вкусу

Способ приготовления:

Морковь натрите на терке или мелко нарежьте, сварите до полуготовности. Горох сварите до готовности. Соотношение гороха и воды должно быть 1:4.5. В кастрюлю сложите отваренные горох и морковь, добавьте муку, сливочное масло, мелко нарезанную зелень, соль и сахар, залейте водой и варите до готовности.

Постный борщ с грибами

Ингредиенты:

сушеные грибы — 50 г

капуста белокочанная — 150 г

картофель — 2 шт.

лук — 1 шт.

свекла — 1 шт.

морковь -1 шт.

фасоль — 0.5 стакана

чеснок — 1-2 зубчика

томатная паста — 2 ст. л.

специи — по вкусу

Способ приготовления: