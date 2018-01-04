Когда начинается Масленица в 2018 году?

Масленица — древний славянский праздник, который символизирует проводы зимы и ожидание весны. Гуляние народа длится неделю и завершается Прощеным воскресеньем. Смотрите даты празднования Масленицы в 2018 году на нашем сайте.

В 2018 году Масленица начинается 12 февраля и продлится до 18 февраля включительно.

Понедельник, 12 февраля — первый день Масленицы – «встреча». В этот день раскатывают ледяные горки. В старину верили, что чем дальше катятся сани и чем громче смех над ледяной горкой, тем лучше будет урожай.

Вторник, 13 февраля — «заигрыш». В этот день принято заводить веселые игры и угощать за созданное веселье блинами.

Среда, 14 февраля — «лакомка». Все хозяюшки в этот день готовят различные вкусности в больших объемах и украшают ими богатый стол, но блины, естественно, остаются на первом месте.

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Четверг, 15 февраля — «разгуляй». С этого дня Масленица разворачивается во всю ширь — гуляют с утра до вечера, водят хороводы, поют песни.

Пятница, 16 февраля — «тещины вечера». Целый ряд масленичных обычаев в этот день направлен на ускорение свадеб и содействие молодежи в нахождении себе подходящей пары. Зятья с вечера лично приглашают в гости своих тещ — угощают их блинами.

Суббота, 17 февраля — «золовкины посиделки». В этот день молодая невестка приглашает своих родных к себе.

Воскресенье, 18 февраля — «прощеное воскресенье», а также «проводы«, «целовник». В этот день принято просить прощения у всех близких и обиженных за причиненное зло, за какие-то свои проступки. Это очень светлый день перед началом Великого поста.

С 19 февраля гулянья прекращаются, так как в силу вступает Великий пост, который продлится до 8 апреля — Пасхи.