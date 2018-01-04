Афиша мероприятий в Киеве на Рождество 2018: куда пойти

Рождество – один из самых теплых и семейных праздников. Этот день особенно сильно хочется провести в кругу самых близких. Как не заскучать после застолья? Посетить ярмарку сладостей, покататься на собачьей упряжке или отправиться слушать лучшие праздничные хиты в джазовом исполнении. Больше идей подскажет наша афиша мероприятий в Киеве на Рождество 2018.

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Сказочная зима на Подоле

До 9 января, 12:00–21:00

Контрактовая площадь

По доброй традиции в период зимних праздников на Контрактовой площади будет работать красивейшая новогодняя локация столицы. Парк сказочных скульптур, соломенная крепость, ярмарка, игры и масса других развлечений для взрослых и детей. Запоминающиеся рождественские выходные для всей семьи! Вход свободный.

Фортепианный вечер Christmas Jazz

До 6 января, 19:00–20:30

Ул. Ярославов Вал, 7 (Дом Актера)

Новогодние хиты в исполнении пианиста и джазового композитора Павла Игнатьева под крышей атмосферного Дома Актера. В репертуаре музыканта – такие любимые «Santa Claus is coming», «White Christmas», «Hallelujah» и даже «В лесу родилась ёлочка». Техника игры на фортепиано Павла отточена годами в лучших академиях Польши, Австрии и Германии. Это стоит услышать!

Цена: 175–350 грн.

Фестиваль «Ледниковый период»

До 30 января, 09:00–21:00

Ул. Лаврская, 33 (Певчее поле)

Если привычных ярмарок с их угощениями и развлечениями вам недостаточно, попробуйте провести рождественский уикенд необычно. Например, прокатиться на упряжке с хаски или пообщаться с дружелюбными щенками в контактном зоопарке. На территории Певчего поля обустроено несколько прогулочных трасс, поражающих чудесными видами со склонов Печерского ландшафтного парка. Также в рамках фестиваля можно покататься по снежным горкам на воздушных подушках snowtubing, отправить самых маленьких гостей на аттракционы, а также полюбоваться цветочными композициями во льду.

Цена: 50 грн.

Ярмарка вкусностей

6–8 января, 12:00–18:00

Обуховское шоссе-2 (аутлет-городок «Мануфактура»)

Сладости от профессиональных кондитеров, мастер-класс по изготовлению фигур из шоколада, выступление музыкальной этно-группы, шоу мыльных пузырей и много интересного ждет посетителей самого большого аутлет-городка в Украине. Быстро и бесплатно добраться до праздника лакомств можно на шаттл-басе, который ходит от метро «Лыбедская», «Позняки» или «Выдубичи».

Цена: бесплатно.

Поэтический вечер

До 14 января, 19:00–20:30

Ул. Бориса Гринченко, 7 (НСАУ)

Как провести новогодние праздники чувственно и романтично? Послушать лирическую поэзию Роберта Рождественского и Эдуарда Асадова под аккомпанемент рояля. А еще – печальную, но искреннюю и пронзительную прозу Сергея Довлатова. Читать стихи будет поэт, актер и музыкант Ваня Якимов. Музыкальное сопровождение – Павел Игнатьев.

Цена: 225–400 грн.

Цирковое шоу «Новогодняя фантазия»

До 14 января, 11:00, 14:00 и 17:00

Пр. Победы, 2 (Национальный цирк Украины)

Волшебный, добрый и семейный праздник Рождество можно встретить небанально под куполом цирка. Вместе с жонглерами, акробатами, воздушными гимнастами и смешными клоунами вы перенесетесь в настоящую зимнюю сказку рядом с главной цирковой елкой страны. Также зрителей представления ждет встреча со Снежной Королевой, Дедом Морозом, Снегурочкой и забавными животными – далматинцами, верблюдами, яками и буйволом.

Цена: 50–90 грн.

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