Прически и укладки на длинные волосы: что будет модно в 2018 году

PCEtLVN0aWNreSBMZWZ0LS0+DQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7IH0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDEzNDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgbGVmdDowO319DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxNTAwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV80IHsgd2lkdGg6IDI0MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IGxlZnQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7fX0NCjwvc3R5bGU+DQoNCjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSIvL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcyI+PC9zY3JpcHQ+DQo8IS0tIGV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8zIC0tPg0KDQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzkxODM2OTIwMyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+PCEtLVN0aWNreSBSaWdodC0tPg0KDQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowOyB9DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxMzQwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8yIHsgd2lkdGg6IDE2MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IHJpZ2h0OjA7fX0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDE1MDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMjQwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgcmlnaHQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowO319DQo8L3N0eWxlPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vcGFnZWFkMi5nb29nbGVzeW5kaWNhdGlvbi5jb20vcGFnZWFkL2pzL2Fkc2J5Z29vZ2xlLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjwhLS0gZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgLS0+DQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzM0MDc0OTY4MyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+
Модные прически 2018 на длинные волосы | Телеканал СТБ
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9InN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci52ZXJ0YW1lZGlhLmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjAxL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
Телеканал СТБ / Прически и укладки на длинные волосы: что будет модно в 2018 году

Прически и укладки на длинные волосы: что будет модно в 2018 году

Телеканал СТБ

Какие прически на длинные волосы будут в моде в 2018? Длинные волосы — это то, что никогда не выйдет из моды. Они делают любую девушку женственной и утонченной. Но чтобы выглядеть на все 100%, мало просто отрастить волосы, за ними нужен еще и постоянный уход. Не менее важно и подобрать для себя идеальную укладку. Смотрите подборку с фото о том, какие прически и укладки на длинные волосы будут в тренде в 2018 году.

Читайте также: Прически и укладки на короткие волосы: что будет модно в 2018 году

«Каскад»

Обладательницы длинных волос знают, что под их тяжестью часто теряется объем. А постоянные начесы могут быстро травмировать ваши волосы. Поэтому идеальным вариантом будет сделать прическу «каскад». Она придаст волосам необходимый объем и добавит вашему образу романтики. Также в следующем, 2018-м, году будет модно слегка подкручивать пряди.

Длинная челка набок

На пике популярности в 2018-ом будет длинная челка. Ее лучше всего зачесывать набок, это придаст вашему образу сексуальности и загадочности. Плюс такой укладки еще и в том, что она отлично корректирует овал лица и способна разнообразить любую стрижку.

Читайте также: Окрашивание 2018: модные тенденции грядущего года

Удлиненный «боб»

Уже много лет прическа “боб” не выходит из моды. Останется она в тренде и в 2018 году. Ее преимущество в том, что волосы всегда выглядят объемно, такая прическа подчеркивает взгляд, а сделать ее можно как на прямые, так и на кучерявые волосы.

В 2018 смело делайте прическу “боб” с прямой или ассиметричной челкой на свое усмотрение.

Косы, плетения

Коса — это универсальная прическа на длинные волосы, которая никогда не выйдет из моды. Есть множество вариаций плетений, и каждая девушка может подобрать то, что ей по душе. В следующем, 2018-м, году в моде будут как обычкновенные косы, так и боковые, разнообразные жгуты и корзинки.

Платки

Однотонные, яркие, из легких и плотных тканей — все варианты платков и повязок будут на пике популярности в 2018 году. Такой вариант прически — прекрасный способ разнообразить свой образ. Кроме того, делается такая прическа очень легко и быстро.

Ровный срез

Актуальной прической для прямых длинных волос в 2018 году останется идеально ровный срез. Подчеркнуть геометрию лучше всего идеально ровной и четкой челкой, без плавных переходов.

Читайте также: Макияж 2018: основные тенденции грядущего года

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ