Киноафиша: что стоит посмотреть в кинотеатрах Киева в январе 2018 года

PCEtLVN0aWNreSBMZWZ0LS0+DQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7IH0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDEzNDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgbGVmdDowO319DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxNTAwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV80IHsgd2lkdGg6IDI0MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IGxlZnQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7fX0NCjwvc3R5bGU+DQoNCjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSIvL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcyI+PC9zY3JpcHQ+DQo8IS0tIGV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8zIC0tPg0KDQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzkxODM2OTIwMyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+PCEtLVN0aWNreSBSaWdodC0tPg0KDQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowOyB9DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxMzQwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8yIHsgd2lkdGg6IDE2MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IHJpZ2h0OjA7fX0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDE1MDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMjQwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgcmlnaHQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowO319DQo8L3N0eWxlPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vcGFnZWFkMi5nb29nbGVzeW5kaWNhdGlvbi5jb20vcGFnZWFkL2pzL2Fkc2J5Z29vZ2xlLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjwhLS0gZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgLS0+DQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzM0MDc0OTY4MyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+
Новинки кино: киноафиша Киева на январь 2018 | Телеканал СТБ
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9InN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci52ZXJ0YW1lZGlhLmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjAxL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
Телеканал СТБ / Киноафиша: что стоит посмотреть в кинотеатрах Киева в январе 2018 года

Киноафиша: что стоит посмотреть в кинотеатрах Киева в январе 2018 года

Телеканал СТБ

В свободное время хочется расслабиться, чтобы снять стресс от повседневной рутины. Лучшим вариантом для этого является просмотр фильмов. Январь 2018 года предлагает много интересных премьер, на которые стоит сходить в кинотеатры.  Чтобы подбор фильмов не занимал у вас много времени, сайт stb.ua подготовил для вас подборку новинок кинопроката, которые выйдут на большие экраны в январе 2018 года.  

Санта и компания

Жанр: комедия, семейный

Страна, год: Франция, Бельгия, 2017

Продолжительность: 1 ч. 32 мин.  

Накануне Рождества 92 тысячи эльфов, ответственных за изготовление новогодних подарков для детей, поражает неизвестный недуг! Санте ничего не остается, как запрячь своих летающих оленей и поспешить на Землю за лекарствами, чтобы вылечить любимых помощников и спасти замечательный праздник.  Одна проблема  —  никто не узнает в нем самого главного в мире волшебника.  

Читайте также: Афиша мероприятий в Киеве на Новый Год и Рождество в 2018 году

Все только начинается

Жанр: триллер, комедия,

Страна, год: США, 2017

Продолжительность: 1 ч. 37 мин.  

Бывший агент ФБР и экс-адвокат преступников, который находится в программе защиты свидетелей, должны забыть о своем соперничестве, чтобы отразить атаку киллеров. Лента насыщена экшеном и невероятными приключениями.  

Выдающийся шоумен

Жанр: биография, драма, мюзикл

Страна, год: США, 2017

Продолжительность: 1 ч. 45 мин.  

Фильм повествует об истории жизни Барнум, скандального американского антрепренера (частного театрально предпринимателя), основателя маркетинга, мастера мистификаций, который произвел революцию в мире развлечений, организовав в девятнадцатом веке один из самых популярных бродячих цирков.  

Атлантида

Жанр: фильм ужасов, приключения, триллер, фантастика,

Страна, год: Испания, Франция, 2017

Продолжительность: 1 ч. 56 мин.  

Любителей фильмов ужаса и фантастики ждет премьера об Атлантиде, мифическом острове-государстве, пропавшего в водах моря после сильного землетрясения вместе со своими жителями 9 тысяч лет назад. Главный герой принимает приглашение поработать в течение года метеорологом на удаленном острове посреди океана. Единственный житель острова смотритель маяка, который даже не выходит его поздравить. Но это окажется мелочью после ночи, проведенной в деревянном домике. С наступлением темноты странные существа из воды начинают осаду острова.  

Приключения Паддингтона 2

Жанр: комедия, семейный, фэнтези

Страна, год: США, 2017

Продолжительность: 1 ч. 43 мин.  

Разыскивая идеальный подарок на 100-й День рождения своей тети Люси, Паддингтон находит уникальную книгу в античной скамейке мистера Грубера и устраивается на странные работы, чтобы ее купить.  Вдруг кто-то похищает книгу, и теперь медведю придется разыскать вора.  

Тяжелые времена

Жанр: военный, драма,

Страна, год: Великобритания, 2017

Продолжительность: 2 ч. 5 мин.

Лента покажет, как в первые дни своего правления в качестве премьер-министра Великобритании в 1940-м году Уинстон Черчилль предстал перед сверхтяжелым выбором: заключать соглашение с Адольфом Гитлером и превратить свою страну в марионетку Третьего рейха, или восстать против нацистов и дать им отпор.  

Читайте также: Украинские фильмы 2017: подведение итогов киногода страны

Бойся своих желаний

Жанр: фэнтези, ужасы

Страна, год: США, Канада, 2017

Продолжительность: 1 ч. 30 мин.  

Девочка-подросток, тихая неудачница, находит загадочную шкатулку, которая исполняет желания. Теперь девушка расквитается со всеми, кто над ней смеялся, но какую плату попросит загадочная находка взамен?

Финальный портрет

Жанр: биография, драма,

Страна, год: США, 2017

Продолжительность: 1 ч. 30 мин.  

Фильм рассказывает о конце жизни одного из величайших художников ХХ века  —  Альберто Джакометти. Париж начала 60-х, Альберто Джакометти окружен признанием коллег, интересом любовницы и ревностью жены. Однако он устал от скучной жизни и потери к ней вкуса. Художник находит покой в ​​компании Джеймса Лорда, известного писателя, который позирует ему для портрета. Джакометти не спешит завершать полотно, чтобы как можно дольше наслаждаться обществом нового друга.

Кое-что на День рождения

Жанр: комедия, драма,

Страна, год: США, 2017

Продолжительность: 1 ч. 30 мин.  

День рождения для кого-то  —  это праздник, а для кого-то  —  день бессмысленных казусов и постыдных курьезов. Так, в День рождения уже немолодой, но достаточно успешной модельерши Сенны Бергес, которая до сих пор мечтает встретить любовь всей своей жизни, вечно случаются какие-то глупые истории. Однажды Сенне кажется, что наконец-то она встретила его  —  мужчину всей своей жизни. Но, как назло, он назначает ей свидание в роковой день  —  День ее рождения.  

Форма воды

Жанр: мелодрама, драма, ужасы, фэнтези

Страна, год: США, 2017

Продолжительность: 2 ч. 3 мин.  

Америка времен Холодной войны, примерно в 1963 году. Элиза, сотрудница сверхсекретной правительственной лаборатории, вынуждена вести уединенную и изолированную жизнь. Однако все навсегда изменится в момент, когда она и ее коллега Зельда случайно станут свидетелями секретного эксперимента.  

Смерть Сталина

Жанр: мелодрама, драма, ужасы, фэнтези

Страна, год: Франция, Великобритания, 2017

Продолжительность: 1 ч. 46 мин.  

Британско-французская кинокартина «Смерть Сталина» поведает о последних днях советского диктатора и покажет, как его режим погружается в пучину хаоса после его смерти.  

Сказка о деньгах

Жанр: драма, фэнтези

Страна, год: Украина, 2017

Продолжительность: 1 ч. 30 мин.  

С 25 января во всеукраинский прокат выходит полнометражный художественный фильм «Сказка о деньгах» режиссера Олеси Моргунец.  Фильм-сказка по мотивам повести Владимира Короленко «Йом-Кипур, или Судный день»  —  это поучительная история о человеческой слабости к деньгам, которая порождает скупость. Это фильм-притча о христианском милосердии, о добре и любви. Проект фильма стал одним из победителей Второго конкурсного отбора Госкино.