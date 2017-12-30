Трендовые укладки на Новый год: мода 2017-2018

Здоровые и ухоженные волосы – тренд, который никогда не потеряет своей актуальности. Однако если вы интересуетесь модой и стараетесь поспевать за всеми новинками, берите на вооружение идеи укладок на Новый год 2017–2018. Главное помнить, что не нужно следовать каждому тренду беспрекословно: объективно оценивайте, что подойдет именно вашей форме лица. А мы постараемся помочь!

Для всех тех, кто мечтает научиться делать модные и эффектные укладки своими руками, есть хорошая новость: со сложными и вычурными прическами в новом сезоне можно смело попрощаться. Основное правило – волосы должны выглядеть естественно и непринужденно. Это значит, что добиться такого результата получится и в домашних условиях.

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Мода 2018 делает упор на следующие направления:

натуральность;

простота;

небрежность;

открытый лоб;

прямой пробор;

мягкие гладкие локоны;

простые плетения;

растрепанные пучки и узлы.

Про лак, гель и прочую «тяжелую артиллерию» стайлинговых средств также лучше забыть. Укладка должна оставаться подвижной и живой.

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Укладки на короткие волосы

Мы уже рассказывали, какие модные прически на короткие волосы будут на пике популярности в 2018 году. Изысканным и элегантным дополнением вечернего платья на Новый год станут текстурные кудри, острые винтажные волны в духе 20-х, рельефные локоны или челка, уложенная волной. Ретро – один из самых горячих трендов как в одежде, так и в стайлинге волос. Актуальные решения также найдете в нашей фотоподборке.

Укладки на волосы средней длины

Средние волосы открывают более широкий простор для экспериментов. Приветствуются укладки с пучком, твистом или хвостом. Постарайтесь сделать прическу расслабленной. Должно казаться, будто для того, чтобы выглядеть так сногсшибательно, вам потребовалось всего несколько минут.

Если сам по себе новогодний наряд яркий и уже имеет несколько акцентов, лучше ограничиться простотой форм. Чтобы укладка не смотрелась скучно, используйте аксессуар – ободок, цепочку, гребень или необычную заколку. Учитывайте: цвет выбранной детали должен подходить под цвет выбранного платья. Универсальное решение – аксессуар в золотых или бронзовых тонах.

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Лайфхак для обладательниц тонких волос: чтобы волосы выглядели объемно и при этом естественно, за день до праздника заплетите несколько французских косичек. Утром кудряшки будут достаточно плотными, однако к вечеру результат порадует – визуально более густые волосы и природные мягкие волны. Можно воспользоваться невидимками и небрежно заколоть несколько прядей.

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Укладки на длинные волосы

Хит сезона зима 2017–2018 – разнообразные косы и прически с элементами плетения. Здесь можно дать волю фантазии. Например, соединить несколько косичек между собой или дополнить прическу черной атласной лентой.

Также очень красиво и женственно на длинных волосах смотрятся голливудские локоны. Более уместна такая укладка с платьем в пол или вечерним комбинезоном. Вариант попроще – волнистые волосы, зачесанные на одну сторону.

Интересно и модно будет выглядеть укладка с твистами. Для вечернего выхода ее можно объединить с классическим пучком – получится стильная вариация на подзабытую прическу в виде ракушки.

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