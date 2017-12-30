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Мультфильмы про Новый год: список лучших | Телеканал СТБ
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Телеканал СТБ / Мультфильмы про Новый год: список лучших

Мультфильмы про Новый год: список лучших

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Создать праздничное настроение на зимних каникулах помогут добрые мультфильмы про Новый год. Мультики любят и взрослые, и дети, ведь они заставляют нас поверить в сказку, помечтать и прочувствовать дух Нового года. Мы подготовили для вас и ваших малышей список новогодних мультфильмов, которые действительно стоит посмотреть. Эксцентричный «Кошмар перед Рождеством» или старый-добрый пластилиновый мультик «Падал прошлогодний снег» — выбор остается за вами.

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«Кошмар перед Рождеством»

Мультфильм рассказывает о царстве Хэллоуин, мире страхов и кошмаров, где живут мертвецы и чудовища во главе с царем ужасов Джеком Скеллингтоном. В канун праздника Джек случайно попадает в город Рождества, где узнает, что существует радость, добро и веселье. Ему страшно захотелось испытать это чувство — дарить людям счастье — и он похитил Санта-Клауса и занял его место. Результаты были, правда, самые плачевные, да и подарки его никому, мягко говоря, не понравились. Но он все понял и исправил свою ошибку.

«Падал прошлогодний снег»

Культовый советский мультфильм «Падал прошлогодний снег», снятый при помощи техники пластилиновой анимации, рассказывает о невероятных приключениях простого мужика, который в канун Нового года отправился в лес за елкой, но не по своей воле, а потому что жена послала.

«Двенадцать месяцев»

Красивая сказка о том, как доброй девочке удалось найти подснежники лютым зимним вечером. А помогали героине в этом двенадцать братьев-месяцев. Они узнали, какая беда приключилась с девочкой, и посреди зимы оживили весну… Картина занимает достойное место в коллекции классики советской анимации.

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«Рождественская история»

Это викторианская поучительная история о старом и ожесточившемся скупердяе Эбенезере Скрудже, который в течение одной ночи переживает испытание глубокого очищения. Мистер Скрудж — денежный меняла, который посвятил всю свою жизнь накоплению богатства. Он презирает все, кроме денег, включая дружбу, любовь и рождественские праздники.

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«Полярный экспресс»

Маленький мальчик не верит в чудеса и, в частности, в Санта-Клауса. Как-то раз, в канун Рождества, он получает уникальную возможность отправиться на Северный полюс, и лично убедиться в существовании Санты. Однажды, проснувшись ночью от странных звуков, мальчишка выходит на улицу. И там его взору открывается удивительная картина: прямо возле дома стоит волшебный поезд, кондуктор которого сообщает ему, что поезд следует на Северный полюс к Санта-Клаусу. Герою предстоит увлекательное путешествие со множеством невероятных приключений.

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«Секретная служба Санта-Клауса»

Санта-Клаус со своими верными помощниками эльфами работает не покладая рук. Ведь впереди Рождество, и ему предстоит доставить миллионы подарков детям в разных уголках планеты. Однако даже самая отлаженная система может дать сбой. Так произошло и на этот раз — Санта-Клаус забыл доставить долгожданный подарок маленькой девочке. Из-за этого происшествия начинается настоящий переполох, ведь даже один ребенок, не получивший свой подарок, может подорвать дух светлого праздника. И пока все решают, что делать, младший сын Санта-Клауса Артур отправляется на оленьей упряжке отца в увлекательное путешествие, чтобы доставить подарок девочке.

kinopoisk.ru

«Хранители снов»

Очень позитивный и добрый мультфильм от студии DreamWorks, который переносит нас в волшебный мир сказки. Здесь представлены все известные нам герои –  Северянин, Зубная Фея, Пасхальный Кролик и Песочный Человек, которые изо всех сил пытаются защитить мечты детей от злого Кромешника. Их задача сделать так, чтобы дети всего мира не переставали верить в чудеса. Кроме всех этих персонажей есть еще один, который и является главным героем мультфильма. Этот парень повелевает зимней погодой, дарит детишкам много радости и очень хочет, чтобы в него верили люди, но пока это ему не сильно удается. В нем живет вулкан энергии и энтузиазма, поэтому наш герой защитит всех детей и не допустит, чтобы они лишились чуда…

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«Холодное сердце»

Королевством Эрендел после смерти родителей управляет юная принцесса Эльза. Она не смогла справиться со льдом и снегом, поэтому в королевстве настала вечная зима. Эльза приняла решение покинуть королевство и укрыться в горах, чтобы больше никому не навредить. За ней отправляются младшая сестра Анна и торговец льдом Кристофф вместе со своим оленем Свеном. У них впереди незабываемое приключение: они встретят новых друзей и необычных существ. Также им предстоит пройти через много испытаний, после чего они снимут с королевства проклятие и вернут людям тепло…

«Спасти Санту»

Эльф Санта-Клауса Бернард — очень милый и веселый, но немного несерьезный. Но у него впереди удивительное и опасное приключение: он будет спасать Санту перед Новым годом. Бернард отправится в прошлое и  остановит злодея, который хочет похитить Санту и его сани. Эльф не даст ему испортить праздник и оставить детей без подарков!

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