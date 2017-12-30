Курица, запеченная с яблоками: рецепт на Новый год

Новый год вот-вот постучиться в наши дома. И хозяйки должны быть во всеоружии, чтобы достойно приготовиться ко встрече Нового года и подать на стол только лучшие блюда. Мы поделимся в нашем материале рецептом запеченной курицы с яблоками, которая станет настоящим новогодним деликатесом.
Ингредиенты:
- Курица – 1 шт
- Яблоки – 10–14 шт
- Масло растительное – 5 ст. л.
- Куркума – щепотка
- Перец черный молотый – несколько щепоток
- Перец красный молотый – несколько щепоток
- Соль – по вкусу
- Мед – 2 ч. л.
- Сметана – 1–2 ст. л.
- Корица – 0,5 ч. л.
- Лимон – 1/2 (сок)
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Приготовление:
- Курицу помыть, вытереть насухо бумажными полотенцами, сделать небольшие проколы и отложить на время в сторону.
- Для маринования нужно в тарелку насыпать соль, куркуму, смесь черного и красного перцев, добавить растительного масла, сметану, мед. Все перемешать и смазать ранее подготовленную курицу, оставить пропитываться.
- Далее начинка из яблок. Нарезать на крупные дольки, предварительно удалив середину. Чтобы яблоки не потемнели, выжать сок лимона, корицу, растительное масло, все перемешать.
- Поделить на две части начинку, частью яблок начиняем курицу, но неплотно. Противень застелить пергаментной бумагой, выложить вторую часть яблок и положить туда курицу.
- Выпекать курицу 1 час 30 минут при 180 градусах. Проверить на готовность можно с помощью ножа, если при разрезе выделяется прозрачная жидкость и мясо мягкое, значит, курица готова!
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