Какие гарниры на Новый год приготовить, если надоела пюрешка

Пюрешка с котлеткой или селедочкой – святое после долгого морозного дня. Однако для новогоднего стола можно придумать что-то и поинтереснее. Например, подать тот же картофель, но оригинально – в виде аппетитного гратена со сливками и сыром. Какие еще гарниры на Новый год стоит приготовить?

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Плов с сухофруктами

Ингредиенты:

200 г риса

40 г изюма

30 г кураги

30 г кешью

500 мл овощного бульона

1 луковица

3 ст. л. растительного масла

¼ ч. л. куркумы

¼ ч. л. корицы

Соль

Способ приготовления:

Лук и чеснок мелко нарезать. Обжарить вместе с куркумой в течение 1 мин. Курагу и кешью порубить. В сотейник всыпать рис и залить бульоном. Добавить обжаренный с чесноком лук и сухофрукты. Посолить и приправить по вкусу. Перемешать, довести до кипения и варить под крышкой до готовности риса.

Пряный кускус с гранатом

Ингредиенты:

250 г кускуса

250 мл бульона

1 гранат

300 г креветок

30 г сливочного масла

¼ ч. л. сладкой молотой паприки

¼ ч. л. молотого имбиря

Оливковое масло

Соль

Способ приготовления:

В кипящий бульон всыпать кускус. Размешать, накрыть крышкой и оставить на 6 мин. В сковороде нагреть оливковое масло и, помешивая, слегка обжарить набухшую крупу. Посолить, добавить имбирь и паприку. Добавить сливочное масло и снять с огня. Гранат очистить и отделить зерна. Креветки обдать кипятком, очистить и обжарить в оливковом масле. Смешать зерна граната с кускусом. Перед подачей сверху выложить креветки. Украсить зеленью.

Картофельный гратен

Ингредиенты:

600 г картофеля

400 мл сливок 10%

150 г сыра

Соль

Способ приготовления:

Картофель нарезать кружочками толщиной 4–5 мм. Сливки довести до кипения и посолить. Добавить картофель и варить 5 мин. Сыр натереть на крупной терке. В керамическую форму в несколько слоев выложить картофель и большую часть сыра. Последний слой – картофель. Залить все сливками, накрыть фольгой и отправить запекаться на 15 мин при 180 ° С. Затем фольгу снять, посыпать оставшимся сыром и запекать еще около 15 мин.

Брюссельская капуста с беконом

Ингредиенты:

400 г свежей брюссельской капусты

100 г бекона

2 ст. л. оливкового масла

1 ст. л. лимонного сока

Соль

Способ приготовления:

Брюссельскую капусту очистить от лишних листьев и вырезать кочерыжки. Отварить до полуготовности в кипящей подсоленной воде в течение 5 мин. Бекон мелко нарезать и обжарить до золотистости. Добавить вареную капусту и жарить все вместе 3 мин. Посолить, снять с огня и сбрызнуть лимонным соком.

Полента с томатами черри и козьим сыром

Ингредиенты:

2 ст. молока

3 ст. мелкой кукурузной крупы (поленты)

½ ст. тертого твердого сыра

1 ст. мягкого козьего сыра

400 г помидоров черри

4 пера зеленого лука

3 ст. л. оливкового масла

3 ст. л. сливочного масла

Соль, перец

Способ приготовления:

Помидоры черри выложить на противень, смазанный оливковым маслом. Посыпать солью, перцем и запекать около 50 мин, пока томаты не начнут темнеть и морщиться. Молоко и 1½ ст. воды вскипятить. Помешивая, всыпать тонкой струйкой крупу и сварить до готовности. Добавить сливочное масло и часть сыра. Перемешать. Лук мелко нарезать. Вместе с томатами черри и козьим сыром добавить к готовой каше. Выложить поленту ровным слоем на противень и дать остыть. Нарезать на порционные квадратики.

Макаронная запеканка в американском стиле

Ингредиенты:

2 ст. макарон (рожки)

4 ст. л. сливочного масла

2 ст. л. муки

2 ст. молока

¼ луковицы

100 г сыра чеддер

100 г сыра пармезан

Способ приготовления:

Макароны сварить. Сыр натереть. Лук мелко порубить. Для соуса в сотейнике растопить сливочное масло и добавить муку. Помешивать, пока мука не приобретет золотистый оттенок. Влить молоко и довести до кипения. Макароны посолить и поперчить. Смешать с луком и сыром. Выложить в смазанную маслом форму для запекания, залить соусом и отправить в духовку на 25 мин при 170 ° С.

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