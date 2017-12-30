Что приготовить из курицы на Новый год

Новогодний стол трудно представить без блюд из курицы. Мясо этой птицы стоит недорого, но при этом открывает широкий простор для создания кулинарных шедевров. Аппетитные салаты, румяные шашлычки, сочные котлеты и сытные пироги – лишь несколько вариантов разнообразить праздничное меню с помощью куриного мяса. Какие блюда из курицы можно приготовить на Новый год 2018? Ищите идеи в нашей подборке вкусных и простых рецептов.

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Курица, запеченная с яблоками и апельсинами

Ингредиенты:

2 яблока

2 апельсина

1 целая курица

1 ст. красного полусладкого вина

150 мл подсолнечного масла

1 головка чеснока

Соль, перец

Способ приготовления:

Смазать курицу растительным маслом и тертым чесноком. Посыпать солью, перцем и любимыми приправами. Оставить на 30 мин. Тем временем нарезать дольками яблоки и апельсины. На дно формы для запекания выложить фрукты. Сверху уложить курицу. По желанию птицу также можно нафаршировать яблоками и апельсинами. Залить все вином, слегка накрыть фольгой и отправить запекаться на 1,5 ч при 180 ° С. Затем фольгу убрать, полить курицу образовавшимся на дне соусом и отправить на 15–20 мин под гриль.

Рулет из куриной грудки с сыром и шпинатом

Ингредиенты:

250 г куриной грудки

5 вяленых томатов

1/2 пучка шпината

100 г мягкого творожного сыра

1 ч. л. растительного масла

Соль, перец

Способ приготовления:

Шпинат ошпарить кипятком и крупно нарезать. Вяленые томаты порубить. Куриную грудку слегка отбить и приправить по вкусу. Выложить творожный сыр, томаты и шпинат на куриную грудку. Свернуть рулет и обмотать кулинарной нитью. Обжаривать на растительном масле 3–5 мин до появления золотистой корочки. Переложить в форму для запекания и отправить в духовку на 10–15 мин при 180 ° С.

Салат «Цезарь»

Ингредиенты:

300 г куриного филе

1 пучок листьев салата

100 г сыра пармезан

3 зубчика чеснока

3 ломтика багета

1 ст. л. горчицы

Оливковое масло

Соль, перец

Способ приготовления:

Куриную грудку нарезать кусочками и обжарить в масле. Слегка остудить. Листья салата порвать. Чеснок крупно нарезать и выложить в сковороду с оливковым маслом. Выложить чеснок и обжарить нарезанные кубиками ломтики багета. Для заправки соединить горчицу с 2 ст. л. оливкового масла. Смешать курицу, листья салата и сухарики. Посолить, поперчить и заправить получившимся соусом. Посыпать тертым сыром.

Бургер с куриной котлетой и беконом

Ингредиенты:

Булочки для гамбургеров

200 г куриного фарша

2 зубчика чеснока

2 салатных листа

6 ломтиков бекона

1 яйцо

1 помидор

1 соленый огурец

½ луковицы

50 г сыра чеддер

3 ст. л. майонеза

3 ст. л. острого соуса «Чили»

Растительное масло

Соль, перец

Способ приготовления:

Чеснок мелко порубить и добавить к фаршу. Посолить, поперчить и смешать с яичным желтком. Сформировать котлеты и обжарить в масле до румяной корочки. Отдельно обжарить бекон. Листья салата порвать. Лук нарезать кольцами. Помидоры и огурцы нарезать кружочками. Сыр нарезать тонкими пластинами. Соединить майонез с острым соусом, хорошо перемешать и смазать булочки. Собрать бургер. На нижние половинки булочек выложить лук, соленые огурцы, сыр, котлету, снова сыр, ломтики бекона, помидоры, салатные листья. Накрыть верхними половинками булочек.

Куриные шашлычки

Ингредиенты:

250 г куриного филе

1 ч. л. соевого соуса

1 ст. л. лимонного сока

1 ч. л. меда

1 зубчик чеснока

Подсолнечное масло

Соль, перец

Способ приготовления:

Для маринада смешать соевый соус, сок лимона и мед. Добавить измельченный чеснок. Куриное филе нарезать кубиками и полить маринадом. Накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник на 30 мин. По истечению времени нанизать куриное мясо на деревянные шпажки. Обжарить на подсолнечном масле со всех сторон и отправить в духовку еще на 15 мин при 170 ° С. Подавать с питой и лимоном.

Курица с грибами в сливочном соусе

Ингредиенты:

300 г куриного филе

200 г шампиньонов

1 луковица

200 мл жирных сливок

20 г сливочного масла

Растительное масло

Соль, перец

Способ приготовления:

Куриное филе и грибы нарезать кусочками. Лук мелко порубить и обжарить. Выложить из сковороды и на сильном огне обжарить курицу до полуготовности. Добавить грибы и обжаривать все вместе еще 3 мин. Влить подогретые сливки и, помешивая, тушить 3–4 мин. Выключить огонь, добавить сливочное масло, накрыть крышкой и дать настояться 5–7 мин.

Куриный пирог

Ингредиенты:

400 г вареного куриного филе

50 г муки

150 мл молока

2 яйца

50 г твердого сыра

½ ч. л. разрыхлителя

Соль, перец

Способ приготовления:

Куриное филе мелко нарезать. Яйца взбить с молоком и посолить. Добавить муку, разрыхлитель, перец и приправы по вкусу. Часть теста выложить на дно формы, добавить курицу с тертым сыром и накрыть второй частью. Выпекать около 40 мин при 200 ° С.

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