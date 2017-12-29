Роза Аль-Намри рассказала о новогодних традициях

Ведущая тревел-шоу на СТБ «Світами за скарбами», а также пост-шоу «Как выйти замуж» Роза Аль-Намри рассказала, как проведет новогодние праздники, рассекретила семейные традиции и объяснила, почему празднует сразу три торжества.

Роза, Новый год 2018 совпадает со съемками тревел-шоу «Світами за скарбами», праздники вы встретите в разных странах. Как ощущения по этому поводу?

Замечательно! Меня ждут приключения на Новый год. Явно буду и особенные желания загадывать.

Как привыкли встречать Новый год: дома с родными, с друзьями или как-то иначе?

Дело в том, что у меня мама родилась 1 января, а папа родился 30 декабря. Я никогда не могла выйти из дома, да и не хотела, потому что у мамы и папы дни рождения. Всегда до 2-х часов ночи была дома, если не работала, конечно. В эту ночь всегда устраивала для семьи сюрпризы и концерты.

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Получается, у вас сразу три торжества? Есть ли особые традиции?

Да. Конечно, семейные традиции есть! Я всегда устраиваю дома конкурсы на Новый год, все этого ждут. Раздаю подарки, разыгрываю их. Самая главная традиция – мы все вместе записываем видео, папа поздравляет нас всех, сразу после Президента. Даже была такая интересная ситуация, что в этот Новый год папа сказал свое слово и передал его мне. Я почувствовала большую ответственность.

Желания загадываете в праздничную ночь?

Всегда загадываю желание в 12 часов. И сразу бегу поздравлять маму: выношу ей первый подарок – новогодний, и второй – на день рождения.

Что пожелаете читателям сайта stb.ua в 2018 году?

Желаю зрителям СТБ и читателям сайта полностью окунуться в приключения. Пусть в этом году каждый найдет свое сокровище!