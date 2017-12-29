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Когда колядуют, посевают, щедруют в 2018 году в Украине | Телеканал СТБ
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Телеканал СТБ / Когда колядуют, посевают, щедруют в 2018 году в Украине

Когда колядуют, посевают, щедруют в 2018 году в Украине

Телеканал СТБ

С давних времен на новогодние и рождественские праздники у нас принято колядовать, посевать и щедровать. С этими праздниками связано много традиций и разных нюансов. Подробней о том, когда и как правильно колядовать, посевать и щедровать, читайте в нашем материале.

В колядках прославляют рождение Иисуса Христа. Щедровками желают блага семье, дому, плодовитого урожая в этом году. Посевалки очень похожи на щедровки, но поются на Праздник святого Василия. По текстам можно понять, когда и что петь: в щедровках есть ключевые слова «добрый вечер» или «щедрый вечер», а в посевалках  — «Сею, сею, посеваю» и упоминается святой Василий.

Колядовать нужно 6 января вечером и 7 января целый день. Щедровать – только 13 января вечером. Посевать (засевать) – 14 января утром и днем.

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Как колядовать и что такое Вертеп?
Чтобы начать колядовать, по традиции нужно собрать вертеп из 3 человек, но сейчас это необязательно, можно и вдвоем ходить, и даже одному. Но если собралась группа, то стоит придерживаться традиций. Для начала нужно выбрать главу вертепа — звездаря. Этому человеку дают самое ответственное задание — нести звезду. Обычно для этой роли выбирают человека со звонким, громким и красивым голосом, ну и, конечно, он должен идеально знать все колядки. Второй по важности среди колядников — звонарь. Звонарь несет колокол, чтобы люди слышали, что идет вертеп. Третий человек, который обязателен для вертепа, — мехоноша. Выбирают обычно самого сильного, потому что ему носить все деньги и сладости. Мехоноше нужно обязательно запомнить, что подарки хозяева должны класть сразу в мешок, а не передавать в руки, потому что так правильно по обычаю.

Как правильно щедровать?

В вечер накануне Старого Нового года щедруют. Не зря его называют щедрым. Щедровальники ходят по домам и поздравляют всех с наступающим праздником, поют щедровки, желая благополучия и счастья, здоровья и процветания.

В этот день народ традиционно накрывал богатые столы, с мясом и салом, а главным блюдом считалась щедрая кутья. Готовили пироги, блины, вареники и, конечно же, гостинцы для щедрующих. Считалось, что после заката солнца начинала проказничать нечистая сила. Потому щедровки были своеобразной защитой дома и хозяев от нечисти.

Как и кто должен посевать на Старый Новый год?

На Старый Новый год и День святого Василия, кроме службы в церкви, утром ходили посевать мальчики-посевальники, засыпая зерном дома родственников, соседей и знакомых, при этом пели песни-посевалки. Есть поверие, что первым на Старый Новый год домой должен зайти мужчина — тогда будет и хороший урожай, и скот здоровый, и в доме лад. Всем засевальникам принято давать деньги, часть которых они могут отдать в церковь на пожертвования. Считается, что зерно, которым посевают, нельзя выметать до заката солнца.