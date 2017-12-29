«Х-фактор»-8: что ждет зрителей на гала-концерте шоу

Уже завтра, 30 декабря, зрители телеканала СТБ увидят гала-концерт «Х-фактор»-8! На восьмом прямом эфире финалисты выступят с самыми яркими песнями сезона, а судьи удивят совместными номерами со своими подопечными. Более того, на шоу вернутся любимчики прошлых сезонов — группа «Mountain Breeze» и MELOVIN. Подробнее — в материале.

В преддверии Нового года состоится завершающий прямой эфир «Х-фактор»-8! На гала-концерте появятся лучшие из лучших, а наставники выступят со своими подопечными. Участники готовят для зрителей незабываемые музыкальные сюрпризы. Также не пропустите — свои песни презентуют фавориты прошлых сезонов — победитель «Х-фактор»-6 MELOVIN(Костя Бочаров) и финалисты седьмого сезона — группа «Mountain Breeze».

Завтра наконец-то станет известно, кто же стал победителем шоу!

Не пропустите гала-концерт «Х-фактор»-8 уже завтра, 30 декабря в 19:00 на телеканале СТБ!