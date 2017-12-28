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Телеканал СТБ / «Світами за скарбами»: когда начнутся кругосветные приключения на СТБ

«Світами за скарбами»: когда начнутся кругосветные приключения на СТБ

Телеканал СТБ

Весной 2018 года на СТБ начнутся настоящие кругосветные приключения – тревел-шоу «Світами за скарбами». Каждую субботу украинцы будут путешествовать вместе с участниками проекта, а также очаровательной ведущей Розой Аль-Намри. Смотрите первый ролик тревел-шоу в материале!

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Восемь пар участников, которых связывают семейные или дружеские отношения, уже стали частью большой и веселой авантюры. Они проходят квесты в разных уголках мира, чтобы заполучить незабываемые впечатления, а также главный приз – 500 000 гривен. На пути к заветной цели они сменят страны, задачи и обстоятельства их выполнения, но победит только сильнейшая пара.

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Погрузитесь в атмосферу настоящих приключений с 03.03.2018 года, каждую субботу, в 19:00 на СТБ. Смотрите первый ролик «Світами за скарбами» прямо сейчас!

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