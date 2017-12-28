PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9InN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci52ZXJ0YW1lZGlhLmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjAxL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
Телеканал СТБ / Международный день кино

Международный день кино

Телеканал СТБ

Кино фаворит в мире среди разных видов искусства. Сегодня, 28 декабря, отмечается Международный день кино. Если вы хотите знать, как возник этот праздник и кто первым показал фильм людям  —  читайте наш материал.  

Международный день кино  — это праздник кинематографистов, людей, которые воплощают в действительность необычные замыслы сценаристов и переносят их истории на экран. 122 года назад, а именно 28 декабря 1895 года, в Париже в «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинок впервые прошел сеанс синематографа братьев Люмьер. Широкой общественности показали короткометражный фильм «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота». Это событие положило начало празднованию этого дня.  

Люди настолько были поражены кино, что воспринимали увиденное за реальность. В частности, они выбегали из зала, так как боялись, что поезд, который движется на экране, может их раздавить.  

Чуть раньше до этого события, в том же году французы Огюст и Луи Люмьеры получили патент на свое изобретение «Синематограф». И уже 22 марта 1895 года они испытали свой аппарат публично, устроив в Париже первый в истории киносеанс. На просмотр короткого фильма «Выход рабочих с завода Люмьер» они пригласили исключительно близких друзей. Этот показ стал толчком для демонстрации кинокартин для широкого круга людей.  

Первые показы кино в Украине состоялись в том же году братьями Люмьер. Но существуют сведения, что украинский инженер Иосиф Тимченко еще за два года до изобретения братьев Люмьер разработал аппарат под названием «кинескоп», который впоследствии использовали в съемочных процессах и кинопроекции.

Интересные исторические факты:

  • Первые киноленты были немыми, голос актера заменяли субтитры.
  • Через полгода после фурора в Париже первая кинолента была показана в Москве.
  • 17 сентября 1922 года кинематограф становится звуковым, тогда же была выпущена первая цветная лента в красно-зеленом цвете.
  • В 1939 году в Голливуде выпускали фильмы, как горячие пирожки. В среднем выходило по два новых фильма в день.
  • 90% записей фильмов, снятых в Голливуде до 1929 года, было утеряно.
  • По мнению специалистов, «самым захватывающим фильмом в мире» остается фильм Альфреда Хичкока «Психоз».
  • Отец американской мультипликации Уолт Дисней превзошел всех и навсегда: он стал обладателем 26 личных и 6 почетных «Оскаров».
  • Самым дешевым фильмом за всю историю кинематографа считается «Ограбление поезда», снятый в 1903 году. Его создание обошлось в 100 долларов, а выручка от его показа составила 20 000 долларов.
  • Самой молодой кинозвездой, получившей «Оскар», была Ширли Темпл. Ей было 6 лет. Произошло это в 1934 году.