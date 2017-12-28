Кино — фаворит в мире среди разных видов искусства. Сегодня, 28 декабря, отмечается Международный день кино. Если вы хотите знать, как возник этот праздник и кто первым показал фильм людям — читайте наш материал.
Международный день кино — это праздник кинематографистов, людей, которые воплощают в действительность необычные замыслы сценаристов и переносят их истории на экран. 122 года назад, а именно 28 декабря 1895 года, в Париже в «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинок впервые прошел сеанс синематографа братьев Люмьер. Широкой общественности показали короткометражный фильм «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота». Это событие положило начало празднованию этого дня.
Люди настолько были поражены кино, что воспринимали увиденное за реальность. В частности, они выбегали из зала, так как боялись, что поезд, который движется на экране, может их раздавить.
Чуть раньше до этого события, в том же году французы Огюст и Луи Люмьеры получили патент на свое изобретение «Синематограф». И уже 22 марта 1895 года они испытали свой аппарат публично, устроив в Париже первый в истории киносеанс. На просмотр короткого фильма «Выход рабочих с завода Люмьер» они пригласили исключительно близких друзей. Этот показ стал толчком для демонстрации кинокартин для широкого круга людей.
Первые показы кино в Украине состоялись в том же году братьями Люмьер. Но существуют сведения, что украинский инженер Иосиф Тимченко еще за два года до изобретения братьев Люмьер разработал аппарат под названием «кинескоп», который впоследствии использовали в съемочных процессах и кинопроекции.
Интересные исторические факты:
- Первые киноленты были немыми, голос актера заменяли субтитры.
- Через полгода после фурора в Париже первая кинолента была показана в Москве.
- 17 сентября 1922 года кинематограф становится звуковым, тогда же была выпущена первая цветная лента в красно-зеленом цвете.
- В 1939 году в Голливуде выпускали фильмы, как горячие пирожки. В среднем выходило по два новых фильма в день.
- 90% записей фильмов, снятых в Голливуде до 1929 года, было утеряно.
- По мнению специалистов, «самым захватывающим фильмом в мире» остается фильм Альфреда Хичкока «Психоз».
- Отец американской мультипликации Уолт Дисней превзошел всех и навсегда: он стал обладателем 26 личных и 6 почетных «Оскаров».
- Самым дешевым фильмом за всю историю кинематографа считается «Ограбление поезда», снятый в 1903 году. Его создание обошлось в 100 долларов, а выручка от его показа составила 20 000 долларов.
- Самой молодой кинозвездой, получившей «Оскар», была Ширли Темпл. Ей было 6 лет. Произошло это в 1934 году.