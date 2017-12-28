Кино — фаворит в мире среди разных видов искусства. Сегодня, 28 декабря, отмечается Международный день кино. Если вы хотите знать, как возник этот праздник и кто первым показал фильм людям — читайте наш материал.

Международный день кино — это праздник кинематографистов, людей, которые воплощают в действительность необычные замыслы сценаристов и переносят их истории на экран. 122 года назад, а именно 28 декабря 1895 года, в Париже в «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинок впервые прошел сеанс синематографа братьев Люмьер. Широкой общественности показали короткометражный фильм «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота». Это событие положило начало празднованию этого дня.

Люди настолько были поражены кино, что воспринимали увиденное за реальность. В частности, они выбегали из зала, так как боялись, что поезд, который движется на экране, может их раздавить.

Чуть раньше до этого события, в том же году французы Огюст и Луи Люмьеры получили патент на свое изобретение «Синематограф». И уже 22 марта 1895 года они испытали свой аппарат публично, устроив в Париже первый в истории киносеанс. На просмотр короткого фильма «Выход рабочих с завода Люмьер» они пригласили исключительно близких друзей. Этот показ стал толчком для демонстрации кинокартин для широкого круга людей.

Первые показы кино в Украине состоялись в том же году братьями Люмьер. Но существуют сведения, что украинский инженер Иосиф Тимченко еще за два года до изобретения братьев Люмьер разработал аппарат под названием «кинескоп», который впоследствии использовали в съемочных процессах и кинопроекции.

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