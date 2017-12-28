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Телеканал СТБ / Когда зимние каникулы в школе 2017-2018?

Когда зимние каникулы в школе 2017-2018?

Телеканал СТБ

Первая половина учебного года уже подходит к концу, поэтому дети и родители в предвкушении новогоднего отдыха. Зимние каникулы в школе 2017-2018 продлятся две недели, а значит в ближайшее время ваше чадо сможет с чистой совестью заменить учебники и тетрадки на мультики и встречи с друзьями.

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По рекомендациям Министерства образования — руководство каждой школы самостоятельно выбирает удобный график проведения зимних каникул. В большинстве среднеобразовательных учебных заведений зимние каникулы продлятся с 25 декабря по 9 января.

До старта зимних каникул в школах Украины осталось совсем чуть-чуть — придумайте заранее, как занять своего ребенка, чтобы он не просидел две недели у экрана телевизора.

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