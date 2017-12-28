Новый год уже совсем близко. Магазины предлагают множество вариантов подарков: просто глаза разбегаются, когда подбираешь необходимую вещь. Недавно мы писали о подарках для знаков зодиака на Новый год 2018, а сейчас предлагаем вашему вниманию список тех вещей, которые не стоит дарить в год желтой земляной Собаки. Подробности – в нашем материале.

Символом 2018 года будет желтая земляная Собака. Несмотря на то, что это животное обычно имеет покладистый характер и очень предано человеку, его все же можно разозлить. Для этого достаточно подарить на Новый год 2018 одну из 7 вещей, о которых мы расскажем дальше.

Цепочки и чокеры

Всем известно, что женщины любят украшения, однако в этом году все же стоит ограничиться серьгами, кольцами и браслетами, а отказаться от цепочек и других их аналогов. Дело в том, что у собаки они ассоциируются с ошейниками, которые животное не любит. Поэтому, чтобы не привлекать к себе неприятности, лучше подобрать другие аксессуары.

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Духи

Собака известна своим удивительно чувствительным обонянием, и большинство запахов ее просто раздражает. Если вы подарите в новогоднюю ночь духи, можете нарваться на недовольство хозяйки года.

Инструменты

Следующий год может показаться неудачным, если вы подарите на праздник инструменты или режущие предметы. Пес способен расценить такой подарок как опасность и агрессивно настроиться против получателя презента.

Кошелек

На Новый год 2018 не стоит дарить кошельки. Вы удивитесь, ведь это весьма полезный подарок, однако в год Собаки он может привлечь финансовую нестабильность и даже безденежье.

Зеркальце

Хозяйка 2018 года не рекомендует оставлять под елкой в ​​качестве подарка зеркальце. Это связано с тем, что временами псы негативно реагируют на свое отражение и даже опасаются его. Поэтому, чтобы не спровоцировать негативные события в следующем году, лучше подобрать другой презент.

Коты

Коты – невероятные существа. Каждый второй просто обожает этих пушистиков. Однако не все собаки в восторге от котиков, и об этом стоит помнить. В основном собаки агрессивно настроены против своих хвостатых оппонентов. Поэтому, чтобы не провоцировать хозяйку года, избегайте подарков в виде котов – статуэток, игрушек или книг о них.

Банные аксессуары

Неудачным подарком будут предметы личной гигиены – расческа, шампунь или мыло. Собаки не очень любят мыться в воде, поэтому стоит воздержаться от банных аксессуаров, а выбрать другой подарок.