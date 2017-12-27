«Зважені та щасливі»-7: кто будет соревноваться за главный приз в финале проекта

Уже завтра в эфир телеканала СТБ выйдет 18 выпуск «Зважені та щасливі»-7, в котором будут определены финалисты и победители проекта. Вместе с очаровательной ведущей Анитой Луценко, а также тренерами Мариной и Вячеславом Узелковыми зрители еще раз вспомнят, каким тернистым был путь участников к заветной цели, а еще – узнают результаты последнего взвешивания в этом сезоне. Какие сюрпризы ждут поклонников? Читайте в материале.

Совсем скоро станет известно, какая пара на «Зважені та щасливі»-7 добилась по-настоящему весомых перемен, а также, кто из участников приложил больше всего усилий, чтобы одержать победу. На грандиозном финале телезрителей ждет встреча не только с тройкой лидеров, но и с уже выбывшими парами.

Участники впечатлят переменами во внешности, шокируют внушительной суммой скинутых килограммов и расскажут, как сложились их жизни после проекта. Невероятные перевоплощения, сюрпризы и трогательные истории – это и многое другое перед торжественным оглашением результатов, которые могут стать неожиданностью даже для фанатов проекта.

Для кого участие в «Зважених та щасливих»-7 стало билетом в новую жизнь? Кому достанется главный приз – Оранжевым, Голубым или Синим? Смотрите уже завтра в 20:00 на телеканале СТБ

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