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Как празднуют Новый год в разных странах мира | Телеканал СТБ
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Как празднуют Новый год в разных странах мира

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Новый год  —  один из самых магических и очаровательных праздников в году.  Правда, традиции празднования несколько отличаются в разных странах. Что именно принято делать в Англии, Израиле и на Кубе на Новый год читайте в нашем материале.  

Новый год считается интернациональным праздником, однако способ его встречи отличается во многих странах. В частности, итальянцы выбрасывают из окон старые бытовые принадлежности, а в Болгарии принято с первым боем курантов начинать страстно целоваться. Однако все по порядку.  

Как празднуют Новый год в Эквадоре?  

В этой стране ровно в полночь сжигают кукол. Во время этого ритуала так называемые вдовы начинают горько плакать и причитать по своим плохим мужчинам. По обычаю, во вдов переодеваются мужчины, они красятся и надевают парики. Тем, кто хочет целый год провести в путешествиях, советуют бегать под бой курантов с дорожной сумкой вокруг дома. А если кто-то мечтает разбогатеть, нужно в полночь одеть белье желтого цвета. Тем, кто желает наладить свою личную жизнь, нужно надеть белье красного цвета.  

Еще одной магической силой эквадорцы наделяют традицию, когда нужно выбросить на улицу стакан с водой. Если он разобьется, то все проблемы как рукой снимет.  

Как празднуют Новый год в Швеции?  

Накануне Нового года в этой стране дети выбирают королеву света Лючию. Ее одевают в белое платье, а на голову надевают корону с зажженными свечами. Лючия приносит вкусности и подарки домашним животным: котикам  —  сливки, собакам  —  сахарные косточки, ослу  —  морковку.  

Как празднуют Новый год в Англии?

В Англии в новогоднюю ночь взрослые разыгрывают спектакли для своих детей, основанные на старых английских сказках. Уличные торговцы всю ночь продают игрушки, маски и воздушные шарики, а по улицам проходят карнавалы. Англичане традиционно обмениваются поздравительными открытками. Как известно, первую такую ​​открытку напечатали в Лондоне в 1843 году.  

Перед сном дети ставят на стол тарелки для подарков, которые им приносит Санта-Клаус.  

О приходе Нового года сообщают звоном колоколов. Правда, делают это очень тихо.  Для этого колокол заматывают в покрывало. А когда часы пробивают 12, покрывало снимают, и звон начинает громко сообщать о приходе праздника. В эти минуты влюбленные сливаются в поцелуе под веточкой омелы, чтобы целый год не расставаться.  

На британских островах в полночь открывают задние двери, чтобы выпустить Старый год, а когда куранты пробьют последний раз, открывают передние двери и впускают Новый год.  

Как празднуют Новый год в Непале?  

В этой стране Новый год встречают с заходом солнца. Ночью непальцы разжигают костер и бросают в него ненужные вещи. На следующий день люди начинают разрисовывать свои лица, руки и грудь в необычные узоры. После этого пускаются в пляс и поют песни прямо на улицах своего города.

Как празднуют Новый год во Франции?  

У елки во Франции ставят деревянные и глиняные фигурки саноты. Они приносят удачу и счастье в году. По традиции, хороший хозяин-винодел должен чокнуться с бочкой вина, чтобы поздравить ее с праздником и выпить за будущий урожай.  

Как празднуют Новый год в Финляндии?  

В этой стране Новый год считается вторым Рождеством. В эту ночь финны собираются за столом и пытаются узнать свое будущее. Они активно гадают на воске, сливая его на холодную воду.  

Как празднуют Новый год в Германии?  

Немцы склоняются к мнению, что Санта-Клаус приезжает на осле, чтобы поздравить всех с Новым годом. Как и в Англии, немцы ставят на стол тарелку для подарков, а в обувь кладут сено, чтобы угостить осла Санты.  

Как празднуют Новый год на Кубе?  

В преддверии Нового года кубинцы наполняют водой всю посуду, которая есть в доме, а в полночь выливают жидкость из окон. Таким образом они желают всем светлого и чистого праздника.  

Под бой курантов жители острова Свободы должны съесть 12 виноградинок. По их мнению, это принесет процветание и мир на весь год.  

Как празднуют Новый год в Венгрии?  

Венгры в первые секунды Нового года свистят в детские дудочки и свистульки. Таким образом они прогоняют от своих домов всю нечистую силу, призывая в дом радость и достаток. На стол венгры обязательно ставят фасоль и горох, который, по их традиции, должны помочь сохранить силу духа и тела, яблоки красоту и любовь, орехи защищают от беды, чеснок от болезней, а мед способен подсластить жизнь.  

Как празднуют Новый год в Японии?  

Японцы одевают своих детей в новый наряд. По их мнению, это приносит здоровье и удачу в Новом году. Под подушку принято класть картинку с изображением парусника, на котором плывут сказочные волшебники семь покровителей счастья. Приход Нового года оповещает 108 ударов колокола. По давнему поверью, каждый удар колокола убивает один из человеческих пороков, остальные  —  уничтожают все их оттенки.  Также стоит начинать год со смеха. Он приносит удачу.  

Как празднуют Новый год в Греции?  

Греки, когда идут в гости, берут с собой большой камень, чтобы бросить у порога хозяев дома. При этом они говорят следующие слова: «Пусть богатство будет настолько большим, как этот камень».  

Как празднуют Новый год в Болгарии?  

Болгары в полночь выключают свет и мужчины и женщины сливаются в страстном поцелуе. Они уверены, что темнота скроет все их тайны и принесет счастье в Новом году.