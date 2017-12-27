Дудл от Google в честь Марлен Дитрих и факты об актрисе к ее 116-летию

Сегодня, 27 декабря 2017 года, исполняется 116 лет со дня рождения великой актрисы Марлен Дитрих. В честь этого события Google создал дудл, который вы можете увидеть в нашем материале. А также читайте интересные факты о Марлен Дитрих. Какой была жизнь актрисы?

На праздничном дудле от Google Марлен Дитрих изображена в шляпе и смокинге – такой ее помнят многие. А сам дудл создал художник Саша Стейнберг.

Марлен Дитрих родилась под Берлином, в небольшом городке. С детства будущая актриса очень увлекалась музыкой, театром. Марлен отлично играла на фортепиано и скрипке. Любила ходить на концерты и спектакли. А в начале 1920-х годов она начала свою карьеру с того, что выступала в кабаре. И уже в 1922 году впервые получила роль в кино.

Факты о Марлен Дитрих

Первый фильм, в котором снялась Марлен Дитрих, называется «Младший брат Наполеона». Марлен Дитрих стала популярной благодаря фильму «Два галстука», в котором ее увидел режиссер Джозеф фон Штернберг. Он пригласил ее на судьбоносную роль в фильме «Голубой ангел». После него Марлен подписывает контракт с «Парамаунт» и уезжает в Америку. После шести картин, в которых она снялась в Голливуде («Марокко», «Дьявол — это женщина» и прочие), актриса получает всемирную известность. Марлен Дитрих становится гражданкой Америки в 1939 году. Марлен Дитрих в свое время считалась одной из самых высокооплачиваемых актрис в Голливуде. Самые популярные фильмы, в которых снималась Марлен Дитрих: «Шанхайский экспресс», «Белокурая венера», «Страх сцены», «Нюрнбергский процесс». Помимо актерской карьеры, Марлен Дитрих играла в театре, включая постановки на Бродвее. Также актриса писала статьи для журналов, была конферансье и вела радиопередачи. В 1979 году Марлен Дитрих во время одного из выступлений упала на сцене и получила сложный перелом бедра. На этом ее карьере пришел конец. Последние 13 лет своей жизни, 12 из которых она была прикована к постели из-за перелома, актриса проживала в Париже, в своем особняке. Связь с внешним миром Марлен поддерживала в то время только по телефону. 6 мая 1992 года Марлен Дитрих умерла в Париже. Официальная версия смерти — в результате нарушения функции сердца и почек. По неофициальной версии, актриса приняла слишком много снотворного, чтобы избежать мучений от кровоизлияния в мозг. На доме в районе Шенберг 24 июля 2008 года установили памятную доску в честь актрисы.

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