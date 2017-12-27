Дед Мороз в разных странах

В некоторых странах подарки детям дарят на Новый год, а вот в других — на Рождество. Одни ждут сказочного Деда Мороза или Пера Ноэля, а другие — Святого Николая или Санта-Клауса. Подробнее читайте в нашем материале.

В Украине традиционно свои подарки под елкой дети находят на Новый год. А приносит их Дедушка Мороз вместе со своей внучкой Снегурочкой. Он заходит в дом, достает из своего красного мешка, который он носит за спиной, игрушки и сладости и кладет их под елку.

Также украинцы почитают и Святого Николая, праздник которого припадает на 19 декабря. В этот день послушные дети находят под своими подушками подарки. Их с вечера прячет туда тот самый Святой Николай.

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Италия

В Италии подарки на Новый год приносит добрая Фея Бефана. Она прилетает на метле и открывает своим золотым ключиком двери в каждый дом. Она хорошо знает, где находится детская комната, именно туда она спешит в эту ночь. На камине уже висят новогодние чулки, именно в них Фея и кладет свои подарки. Если малыш вел себя плохо весь год и не слушал родителей, вместо подарка он получает уголек и золу.

Франция

Французы ждут на Новый год Пера Ноэля. Он оставляет подарки в детских башмаках. Вместе с игрушками Ноэль кладет одному из детей боб, запеченный в пирог. Тот, кто его получает, имеет титул «бобового короля». В новогоднюю ночь все должны выполнять его приказы.

Япония

В Японии на Новый год ждут Сегацу-сана, что значит Господин Новый год. В праздничную ночь девочки играют в волана, а мальчики запускают воздушного змея. Наигравшись вдоволь, они ложаться спать, чтобы утром найти у своих кроватей подарки от Сегацу-сана.

Финляндия

К Финнам на Новый год приходит Йолупукки. Официально он живет на горе под названием Корватунтури, расположенной в национальном заповеднике Урхо Кекконена. Но кабинет, где Йолупукки работает, находится в Рованиеми, который соединен с горой Корватунтури посредством подземного туннеля. Гора Корватунтури – место заповедное, и попасть туда дано не каждому (надо знать магические слова, потому что бездорожье не позволит простому смертному попасть в жилище Йолупукки). Но навестить Йолопукки можно. Для этого нужно поехать в Рованиеми в Санта-Парк.

Йолупукки дарит подарки лично: сперва самым послушным детям, а потом — непоседам и шалунам.

Германия

Немцы предпочитают радовать подарками своих детей на Рождество. В эту ночь к ним традиционно приходит всемирно известный Санта-Клаус. Он приезжает на осле. Свои подарки Санта кладет в тарелку, оставленную для него детьми. Также малыши не забывают про угощения для ослика. Сено для верного друга Санты они кладут в башмаки.

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Чехия и Словакия

В Чехии и Словакии также привыкли встречать с подарками Рождество. И радует их в этот праздник Микулаш. Он одет в мохнатую шубу и высокую баранью шапку. За спиной у него короб с подарками, которые он дарит только послушным детям.





Нидерланды



В Нидерландах на Рождество ждут Синтеркласса. Он приплывает к детям на корабле. Малыши собираются у пристани и ждут его. Синтеркласс просто обожает разыгрывать детей и дарит им марципановые фрукты, игрушки и леденцовые цветы.

Польша

Поляки очень любят Рождество. Именно на этот праздник польские дети и получают подарки. А приносит их Святой Николай.