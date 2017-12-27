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Блюда из свинины на Новый год 2018: топ-5 рецептов | Телеканал СТБ
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Телеканал СТБ / Что приготовить из свинины на Новый год: топ-5 блюд

Что приготовить из свинины на Новый год: топ-5 блюд

Телеканал СТБ

Новогоднее застолье сложно представить без горячих мясных блюд. Нежная и сочная свинина готовится быстро и просто, а также прекрасно сочетается практически с любым гарниром или маринадом – на основе вина, апельсинового сока, соевого соуса. Что приготовить из свинины на Новый год, чтобы удивить гостей и порадовать даже искушенных мясоедов? У нас есть идеи!

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Пряный рулет с сухофруктами

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Ингредиенты:

  • 1 кг свиной шеи
  • По 100 г кураги, сушеной вишни и ананаса
  • По ½ ч. л. тмина, молотого кориандра, сушеного чеснока, сушеного молотого лука
  • Оливковое масло
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Свинину слегка отбить молотком. Смешать оливковое масло и специи. Тщательно натереть мясо со всех сторон, обернуть пищевой пленкой и убрать в холод на 6 ч.
  2. Сухофрукты нарезать и выложить на мясо. Свернуть рулетом и обвязать кулинарной нитью. Переложить мясо на смазанный маслом противень и запекать в духовке 1,5–2 ч при 180 °C.

Свинина в азиатском стиле

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Ингредиенты:

  • 300 г свинины
  • 5–6 перьев шнитт-лука
  • ½ луковицы
  • 2 перца чили
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 ст. л. тертого имбиря
  • Соль, перец

Для маринада:

  • 1 ч. л. сахара
  • 1 ч. л. кукурузного крахмала
  • 1 ст. л. соевого соуса
  • 1 ст. л. кунжутного масла
  • 1 ст. л. рисового вина

Способ приготовления:

  1. Свинину нарезать кусочками. Репчатый лук и шнитт-лук мелко порубить. Перец нарезать тонкими кружочками. Чеснок раздавить прессом.
  2. Соединить все ингредиенты для маринада и хорошо перемешать. Замариновать свинину и оставить на 20 мин.
  3. В сковороде нагреть масло и обжарить мясо до приобретения серого цвета. Добавить перец чили и обжаривать на среднем огне до мягкости. Затем добавить имбирь, лук и чеснок. Посолить, поперчить и, помешивая, держать на огне еще 3–4 мин.

Свиная вырезка, запеченная с айвой

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Ингредиенты:

  • 1, 5 кг свиной вырезки
  • 1 ч. л. семян укропа
  • 1½ ч. л. семян фенхеля
  • ½ ч. л. семян кориандра
  • 1 ч. л. чёрного перца горошком
  • 1 ч. л. душистого перца
  • Цедра 1 лимона
  • 2–3 зубчика чеснока
  • 4 айвы
  • 1 ст. л. сухого белого вина
  • 1 ст. яблочного сока
  • 1 ст. л. сахара
  • 50 г сливочного масла
  • Растительное масло
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Специи измельчить в ступке и смешать с цедрой лимона. Обильно натереть свинину и оставить мариноваться на 30 мин.
  2. Айву нарезать дольками, положить в сотейник, залить вином и яблочным соком. Добавить сахар и варить в течение 5–7 мин.
  3. Замаринованное мясо обжарить на сливочном масле до золотистости. Поместить в форму для запекания и выложить вокруг айву. Полить частью сока, в котором тушилась айва. Накрыть фольгой и отправить запекаться в течение 40–45 мин при 200 °C.

Домашние колбаски

Home-made Pork Sausages in rustic pan with thyme

Ингредиенты:

  • 800 г мякоти свиного окорока
  • 250 г свиной грудинки
  • 1 луковица
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 ч. л. кукурузного крахмала
  • 1 ч. л. хмели-сунели
  • ½ ч. л. острой молотой паприки
  • Мускатный орех
  • Свиные кишки
  • 3–4 веточки тимьяна
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Мясо нарезать и пропустить через мясорубку. К получившемуся фаршу добавить соль, перец и специи. Переложить в миску, затянуть пищевой пленкой и отправить в холод на 30 мин.
  2. Лук и чеснок измельчить.
  3. В сотейнике смешать 80 мл воды и крахмал. Нагревать до загустения крахмала. Остудить и добавить к фаршу. Добавить лук и чеснок.
  4. Через специальную насадку или воронку заполнить фаршем кишки. Получившиеся колбаски варить 20 мин на медленном огне. Поджарить вместе с тимьяном до румяной корочки.

Медальоны в беконе

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Ингредиенты:

  • 500 г свиной вырезки
  • 100 г бекона
  • Растительное масло
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Свиную вырезку обернуть беконом и нарезать острым ножом на медальоны толщиной 2–3 см.
  2. Сковороду смазать маслом и обжарить нарезанную вырезку в беконе с обеих сторон по 1,5 мин. Подавать со свежими или отварными овощами.

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