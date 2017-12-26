Теплые салаты на новогодний стол: топ–5

Теплые салаты – это не только невероятно вкусно, но и полезно. В качестве горячих ингредиентов для них можно использовать ароматные запеченные овощи, отварные корнеплоды, сочное мясо и птицу, поджаренный на гриле до золотистой корочки сыр халуми или тофу. Проверенные рецепты теплых салатов на Новый год найдете в нашей подборке!

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Салат с ростбифом и томатами черри

Ингредиенты:

500 г говяжьей вырезки

150 г помидоров черри

50 г грецких орехов

2 ч. л. сливочного масла

½ ч. л. сахара

1 ч. л. сушеного базилика

Микс салатных листьев

Кунжут

Оливковое масло

Соль, перец

Для заправки:

75 мл яблочного сока

50 мл оливкового масла

25 мл вустерского соуса

1 ч. л. меда

1 ч. л. дижонской горчицы

Способ приготовления:

Мясо обжарить на оливковом масле со всех сторон, натереть специями по вкусу и отправить запекаться в духовку на 15 мин при 180 ° С. Приготовленный ростбиф тонко нарезать. В сковороде растопить сливочное масло и выложить помидоры черри. Добавить базилик и сахар. Подержать на огне около 40 сек. Для соуса смешать все ингредиенты и слегка взбить вилкой. Листья салата порвать. Грецкие орехи порубить. В салатнике смешать ростбиф, помидоры, грецкие орехи, листья салата и заправить получившимся соусом. Перед подачей посыпать кунжутом.

Салат с жаренным на гриле сыром халуми и апельсином

Ингредиенты:

225 г сыра халуми

2 апельсина

½ луковицы

1 пучок рукколы

3 – 4 веточки укропа

½ граната

12 – 14 помидоров черри

Оливковое масло

Соль, перец

Для соуса:

1 ст. л. бальзамического уксуса

1 ст. л. сока лимона

75 мл оливкового масла

Способ приготовления:

Сыр нарезать тонкими ломтиками и смазать оливковым маслом. Обжарить на сковороде-гриль по 2 – 3 мин с каждой стороны. Апельсины филировать и нарезать небольшими дольками. Помидоры черри разрезать на половинки. Гранат почистить и отделить зерна. Зелень порвать. Лук очистить и нарезать полукольцами. Для соуса соединить оливковое масло с бальзамическим уксусом и лимонным соком. Смешать все ингредиенты для салата и заправить.

Картофельный салат с маринованными овощами

Ингредиенты:

300 г картофеля

По 100 г маринованных огурцов и каперсов

По 3 веточки укропа и петрушки

½ луковицы

3 ст. л. растительного масла

Соль, перец

Способ приготовления:

Картофель отварить в мундире и нарезать ломтиками. Укроп, петрушку и лук мелко порубить. Огурцы нарезать кусочками. Смешать все ингредиенты, посолить, поперчить и заправить растительным маслом.

Салат с цветной капустой и сушеной клюквой

Ингредиенты:

1 головка цветной капусты

½ красной луковицы

100 г сушеной клюквы

50 г грецких орехов

½ ч. л. измельченных сушеных трав

1 зубчик чеснока

1 ст. л. горчицы

1 ст. л. апельсинового сока

3 ст. л. оливкового масла

Соль, перец

Способ приготовления:

Цветную капусту разобрать на соцветия и запечь в духовке до румяной корочки. Красный лук мелко нарезать. Грецкие орехи порубить. Смешать в салатнике капусту, лук, грецкие орехи и сушеную клюкву. Посолить и поперчить, добавить сушеные травы. Для соуса соединить горчицу, апельсиновый сок, измельченный чеснок и масло. Перемешать и заправить салат.

Салат со свеклой, фасолью и куриной грудкой

Ингредиенты:

1 куриная грудка

1 крупная свекла

1 банка консервированной белой фасоли

1 пучок листьев салата

2 веточки петрушки

2 ст. л. яблочного уксуса

2 ст. л. растительного масла

Способ приготовления:

Куриную грудку отварить в подсоленной воде до готовности и нарезать кубиками. Отдельно сварить свеклу, почистить и также нарезать кубиками. С фасоли слить лишнюю жидкость. Листья салата порвать. Петрушку мелко порубить. В салатнике смешать мясо, свеклу, фасоль, листья салата и петрушку. Заправить уксусом и растительным маслом. Посолить, поперчить и перемешать.

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