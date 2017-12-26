Олег Винник — «Як жити без тебе»: новое видео певца вызвало ажиотаж в сети

Самый обаятельный судья «Х-фактор»-8 Олег Винник совсем недавно презентовал клип на песню «Як жити без тебе». За считанные дни видео посмотрели более миллиона пользователей YouTube, а новый образ певца вызвал настоящий ажиотаж в сети.

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С момента премьеры самого ожидаемого клипа сезона на поп-рок композицию феномена украинской сцены Олега Винника «Як жити без тебе» прошло 10 дней, а ажиотаж вокруг видео все еще не утихает. Более миллиона просмотров, тысячи отзывов и комментариев в сети — пользователи Интернета отметили новый образ артиста, современный видеоряд, а также поблагодарили певца за авторский украиноязычный трек.

Отметим, что сегодня на официальной странице Олега Винника в Facebook появились эксклюзивные фото со съемочной площадки. Как проходили съемки клипа самого востребованного артиста Украины, смотрите прямо сейчас