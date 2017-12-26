На «МастерШеф»-7 состоится грандиозный суперфинал

Во вторник, 26.12.2017, зрители увидят 35 выпуск «МастерШеф»-7. Тройку сильнейших кулинаров-аматоров ожидают решающие испытания. Подробнее – в материале!

Долгожданное событие для всех телезрителей и участников «МастерШеф»-7 близится с неимоверной скоростью. Уже во вторник состоится настоящий мужской суперфинал, который определит имя сильнейшего!

Шаг за шагом Вова, Пава и Миша шли к заветной мечте. Мастер мебели, мангальщик и парень из детского дома превосходили более опытных соперников, а также самых себя. Кто из них сумеет удивить в финальном состязании? На какие блюда сделают ставку? И кто получит титул сильнейшего кулинара «МастерШеф»-7?

Смотрите большой суперфинал во вторник, 26.12.2017, в 20:00 на СТБ!

Видеоанонс 35 выпуска проекта «МастерШеф»-7 смотрите прямо сейчас.