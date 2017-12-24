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Хата на тата 6 выпуск 15: героем станет папа, который верит в инопланетян | Телеканал СТБ
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Телеканал СТБ / «Хата на тата»-6 выпуск 15: героем станет папа, который верит в инопланетян

«Хата на тата»-6 выпуск 15: героем станет папа, который верит в инопланетян

Телеканал СТБ

Уже завтра, 25 декабря, зрители увидят финальный выпуск 15 «Хата на тата»-6! Героем проекта станет отец троих детей Анатолий Мирный. Свою жизнь папа посвящает поискам внеземных цивилизаций. Для того, чтобы выйти на связь с пришельцами, он даже построил специальное помещение и выучил пять языков.

папаанонс

«Мой дед за свою жизнь видел НЛО дважды. Я верю в инопланетян, потому что мой дед мне врать не стал бы», — объяснял свое необычное пристрастие Толик Мирный.

Ради своей мечты — познакомиться с пришельцами — он выучился на радиотехника и построил лабораторию, в которой проводит все свободное время.

Заниматься домашними хлопотами и воспитанием детей, естественно, папе некогда. Все просьбы жены о помощи Толик называет «приземленными делами».

Дочь Мирных тоже живет в выдуманном мире и считает себя принцессой, а двое сыновей мечтают о папином внимании. Единственная, кто может спустить героя с небес на землю, — это его импозантная теща.

Во время испытаний на проекте она объявит зятю войну, а его сюрприз повергнет ее в шок. Чем закончится их противостояние и сможет ли папа справиться с заданиями?

Смотрите завтра в выпуске 15 «Хата на тата»-6!