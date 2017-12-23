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«Один за всіх»-10: что ждет зрителей в семнадцатом выпуске | Телеканал СТБ
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Телеканал СТБ / «Один за всіх»-10: что ждет зрителей в семнадцатом выпуске

«Один за всіх»-10: что ждет зрителей в семнадцатом выпуске

Телеканал СТБ

Уже завтра в эфир телеканала СТБ выйдет 17 выпуск остросоциального проекта «Один за всіх»-10. Чтобы отомстить матери за несчастливое детство, Наталья, гостья передачи, в 13 лет забеременела от собственного отчима Александра. Сейчас у пары уже четверо детей, однако кормить их нечем. 55-летний мужчина не работает из-за больного сердца, а пособие, которое семья получает на воспитание сыновей и дочек, уходит на оплату аренды квартиры.

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Уставшая от нищеты и безделья бывшего отчима, Наташа обратилась за помощью в проект «Один за всіх»-10. Совмещать воспитание четверых детей и работу девушка не может, а Александр не способен обеспечить семью по причине слабого здоровья. Накануне новогодних праздников паре не просто нечего поставить на стол, но и нет денег купить детям самое необходимое.

Мать Натальи, Алена, которая и привела в их дом Сашу, четыре года не интересовалась жизнью дочери и бывшего гражданского мужа. Однако два месяца назад Наташа была вынуждена сама позвонить родительнице с просьбой о помощи – Александр избил ее до крови.

Как оказалось, это не первый случай агрессивного поведения со стороны мужчины. Студию программы также посетила его бывшая супруга, которая и открыла Наташе глаза на то, с каким человеком находится под одной крышей. Какие шокирующие подробности рассказала женщина? Изменит ли это отношение Наташи к отцу ее детей?

Смотрите уже завтра в 21:20 в 17 выпуске «Один за всіх»-10

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