Кто станет победителем «Битвы экстрасенсов»-17

«Битва экстрасенсов»-17 выпуск 13 уже завтра появится на экранах телеканал СТБ. Этого момента с нетерпением ждала вся страна! Каждое воскресенье телезрители наблюдали за невероятными и шокирующими испытаниями, которые пришлось преодолеть участникам. Но среди четырех претендентов на победу только один удостоится звания сильнейшего экстрасенса страны. Кто же станет победителем?

В этом сезоне за титул лучшего ясновидящего страны сражались представители самых разных магических школ и направлений, но до финала удалось дойти лишь четверым, сильнейшим. Кто же получит главный приз сезона — демонолог Антон Гречишников, эмпат Анна Ефремова, ведьма-отшельница Ольга Янковская или жрица культа смерти Хельдис?

Кроме того, в завершающем выпуске «Битвы экстрасенсов» зрители услышат шокирующие исповеди финалистов. Почему ведьма-отшельница презирает мужчин и ненавидит свое детство? Был ли роман между Хельдис и Антоном Гречишниковым? Какой историей поделится Анна Ефремова?

Главная тайна года будет раскрыта. Не пропустите — грандиозный финал! Уже завтра в 19:00 на СТБ.

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