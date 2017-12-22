Украинские фильмы 2017: подведение итогов киногода страны

За последние несколько лет в украинском кинопроизводстве прорыв: из упадка отечественный кинематограф уверенно шагает вверх, выпуская все более качественные и глубокие фильмы. Мы подготовили топ-10 украинских картин 2017 года, которые влюбили в себя как отечественного зрителя, так и иностранного. Список отечественных фильмов 2017, которые стоит посмотреть, читайте в нашем материале.

Читайте также: Список самых лучших украинских фильмов для просмотра

Украинцы наконец доказали мировому сообществу, что могут делать настоящее качественное кино в разных жанрах: комедии, драмы и даже фэнтези. Иностранцы сразу оценили такой прорыв и упорство. Поэтому 4 марта на престижную кинопремию «Оскар»-2018 от Украины поедут сразу три фильма: «Межа» (украинско-словацкая картина), «Іній» (совместная работа с Литвой) и «Рівень чорного».

Также осенью этого года Верховная Рада приняла два законопроекта для развития украинского кино. Во-первых, производителям украинских фильмов не надо платить НДС до 2023 года. Во-вторых, отменили пошлины на ввоз оборудования для съемок фильмов. А теперь перейдем к обзору самых лучших фильмов за 2017 год.

«Межа»

Картина – совместное производство Словакии и Украины. Она уже получила в этом году престижную награду на кинофестивале в Карловых Варах – «За лучшую режиссерскую работу», теперь фильм будет соревноваться в Лос-Анджелесе за «Оскар».

В фильме речь идет о контрабанде между двумя странами: Словакией и Украиной. События разворачиваются летом 2007 года на границе. За несколько месяцев Словакия присоединится к Шенгенской зоне, что побуждает отца большого семейства, по совместительству главаря преступной группировки, активизироваться. Герой сталкивается с предательством со стороны своего товарища, который подставляет его с переправой контрабанды и вгоняет в огромные долги. Между тем, на границе появляется новый товар – наркотики, вносящий новую сумятицу в водовороте и без того опасных игр, навсегда изменяя его жизнь.

«Іній»

Еще один претендент на престижную премию – фильм Украины и Литвы «Іній». Картина рассказывает о молодом литовце Рокасе, которому однажды выпадает неожиданная возможность побывать в Украине: и увидеть, и понять истинную оккупацию и войну. Вместе с гуманитарным конвоем он направляется из Литвы в Украину, где судьба сводит его с двумя военными журналистами. Реальность оказывается гораздо более жестокой, чем романтические представления молодого литовца, бросая его в водоворот войны. Трио будет вынуждено преодолеть свои психологические границы и построить крепкие отношения. Они не согласны ни с чем, кроме своего желания быть там, где они есть, каждый по собственным причинам. К тому же, на разрушенной оккупантами территории Рокас находит свою настоящую любовь.

«Рівень чорного»

Мировая премьера картины состоялась 17 июля 2017 на 8-м Одесском международном кинофестивале, где она участвовала в международной и национальной конкурсных программах. Лента вышла в ограниченный украинский прокат 31 августа 2017, премьера состоялась в Культурном центре «Кинотеатр «Киев».

Сюжет. 50-летие становится началом сложного этапа в жизни свадебного фотографа Кости. Все, что он любил и к чему был привязан, отходит навсегда. Хотя таких вещей в его жизни не так уж и много: парализованный после инсульта отец, подруга – стилист свадебного журнала, старый кот, слайды, на которых он молодой и счастливый. Костя всю жизнь фотографирует чужое счастье и воспринимает его как обычную рутину.

«Червоний»

1947 год. Двое украинцев – Даниил Червоный и Виктор Гуров – попали в лагерь ГУЛАГ. У них совершенно разные судьбы: один ранее был членом Украинской повстанческой армии (УПА) и родился на Западе Украины, а второй – советский лётчик с Востока Украины, которому не очень-то и близко понятие патриотизма. Но судьба свела таких людей вместе. Пусть у них и разные идеалы, но их объединяет не только общая беда, а ещё и страна, где они родились, – Украина. Когда мужчины понимают это, они решают, что для выживания на каторге нужно помогать друг другу и вместе противостоять всем тяжестям. Жесткий начальник лагеря майор Абрамов хочет уничтожить всех «бандеровцев» и ни перед чем не остановится. Тогда Даниил Червоный возглавляет бунт в ГУЛАГе, который превращается в настоящее восстание. У каторжан почти нет шансов на успех, но у них есть непреодолимое желание изменить свою жизнь и перестать каждый день проходить все круги ада.

«Стрімголов»

Киев, зима 2013–2014 годов. Зима, которая изменила всё. 27-летний музыкант Антон возвращается с обучения в Швейцарии в родную страну. Он подавал большие надежды, считался настоящим гением. Но это давление пагубно повлияло на парня, он его попросту не выдержал и пристрастился к алкоголю.

Целых 5 месяцев Антон избавлялся от алкогольной зависимости в одном из психо-неврологических лечебниц под Киевом. Теперь он должен учиться жить заново, как и вся страна. В Киеве он встречает на первый взгляд обычную девушку Катю, которая живёт на угрюмой Троещине. Девушка готовится поехать в Берлин со своим парнем, но встреча с Антоном меняет её планы.

«Припутні»

Неудачник в амурных отношениях, начинающий поклонник классической музыки и немного полиглот Юра решает, что надо что-то изменить в своей жизни. Надеясь продолжить знакомство с очаровательной Светкой в ​​коротеньких шортиках, «таксист по призванию» Юра получает в бонус ее мать и бросается в путешествие в Припутни, где не «ловит» мобильная связь, живут по-украински, говорят по-народному и действуют не думая.

Говорят, дорога меняет человека. Только одни сутки, что переворачивает жизнь всех героев вниз головой… Поэтому имеем: музыка – «Вопли Видоплясова», слова – народные, чувства – неподдельные, кино – украинское.

«Сторожова застава»

В украинских Карпатах случилась аномалия, которой раньше не было за всю историю человечества. Солнечное затмение повлияло на то, что открылся межвременной портал, который перенёс мальчика Виктора в средневековую Киевскую Русь, в 1120 год от Рождества Христового. Там школьник находит славных легендарных богатырей, о реальном существовании которых никто не был уверен. Они должны бороться против армии половцев, которые хотят достичь победы любой ценой. Для этого они используют не только всё доступное для того времени оружие, а и чёрную магию и таинственные предметы. И им нужен Виктор, который, по легендам, должен открыть силу могущественного артефакта. Мальчик прекрасно вливается в эту среду и понимает, что от его действий в этой эпохе зависит судьба не только его будущего, но и всего человечества.

«Бобот»

«Бобот» – украинский семейный приключенческий сай-фай о подростке, который волей судьбы оказывается в центре противостояния инопланетной цивилизации, представители которой маскируются под видом людей, и таинственной Энергии, которую люди знают как электрический ток.

История рассказывает о 12-летнем мальчике, энергичном фантазере и выдумщике, от мужества которого зависит судьба человечества.

«Кіборги»

Украина, 2014 год. История о настоящих героях своей страны. Они держат Донецкий аэропорт имени Сергея Прокофьева тогда, когда вражеские силы превосходят их численно в разы. Более того, враги уже сообщили о захвате стратегического объекта. Украинцы 4 месяца удерживают объект, и пока в них верят те, кто ждёт их дома, они будут стоять до конца. Стратегическая группа впервые прибывает в аэропорт и готова 2 недели защищать свою страну именно здесь. Это место сведёт вместе музыканта, сына богатых людей, простых ребят которые хотят только одного – чтобы их страна была надёжно защищена, чтобы их мамы, жены, девушки и сестры были в безопасности.

«Інфоголік»

Макс трудится в инновационной компании. Он постоянно анализирует новости и погружен в это настолько, что его жена Маша не может сообщить ему о беременности. Максу поручено презентовать два перспективных проекта французским инвесторам. Но с ним начинают происходить странные вещи. Все новости тут же отражаются на его жизни или на жизни его знакомых, например, друга Сени, который регулярно сообщает Максу о своих изобретениях. Глава компании не может вернуться из Лондона, его управляющего партнера Стаса увезли в больницу с инфекционным заболеванием, переговоры должен вести Макс. И в результате они заканчиваются катастрофой, потому что одно информационное сообщение воплотилось в неудачную шутку секретарши Марины. А тут еще и Маша уходит от Макса. Для того, чтобы распутать этот клубок противоречий, Макс должен совершить настоящий подвиг. Какой? Смотрите кино.