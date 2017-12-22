Новогодние салаты: топ-10 рецептов

PCEtLVN0aWNreSBMZWZ0LS0+DQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7IH0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDEzNDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgbGVmdDowO319DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxNTAwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV80IHsgd2lkdGg6IDI0MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IGxlZnQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7fX0NCjwvc3R5bGU+DQoNCjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSIvL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcyI+PC9zY3JpcHQ+DQo8IS0tIGV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8zIC0tPg0KDQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzkxODM2OTIwMyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+PCEtLVN0aWNreSBSaWdodC0tPg0KDQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowOyB9DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxMzQwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8yIHsgd2lkdGg6IDE2MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IHJpZ2h0OjA7fX0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDE1MDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMjQwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgcmlnaHQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowO319DQo8L3N0eWxlPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vcGFnZWFkMi5nb29nbGVzeW5kaWNhdGlvbi5jb20vcGFnZWFkL2pzL2Fkc2J5Z29vZ2xlLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjwhLS0gZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgLS0+DQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzM0MDc0OTY4MyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+
Салаты на Новый год 2018: топ-10 оригинальных рецептов | Телеканал СТБ
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9InN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci52ZXJ0YW1lZGlhLmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjAxL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
Телеканал СТБ / Новогодние салаты: топ-10 рецептов

Новогодние салаты: топ-10 рецептов

Телеканал СТБ

Новый год у многих ассоциируется не только с шампанским, мандаринами и подарками, но и с любимыми праздничными салатами. Ведь когда, если не в ночь с 31-го декабря на 1-ое января, без зазрения совести позволить себе сытный «Оливье», слоеную «Мимозу» и пестрый «Гранатовый браслет»? Мы уже рассказывали, какие диетические салаты можно приготовить на Новый год, а сегодня предлагаем вспомнить более классические, проверенные временем рецепты, и узнать несколько новых.

Читайте также: Все о праздновании Нового года и Рождества

Салат «Гнездо глухаря»

новогодние рецепты - фото

Ингредиенты:

  • 1/2 луковицы
  • 2 огурца
  • 1 пучок салатных листьев
  • 3 вареных яичных белка
  • 500 г филе индейки
  • 4 картофелины
  • 1 пучок укропа
  • 3 вареных перепелиных яйца
  • Подсолнечное масло
  • Майонез
  • Сметана
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Лук мелко порубить. Огурцы нарезать соломкой. Листья салата порвать. Белки яиц натереть на терке.
  2. Филе индейки отварить до готовности и разобрать на волокна.
  3. Картофель нарезать тонкой соломкой и обжарить в большом количестве подсолнечного масла. Часть отложить для украшения.
  4. Все ингредиенты для салата смешать. Посолить, поперчить, заправить майонезом и сметаной по вкусу. Украсить картофелем и рубленым укропом.

Также читайте: Что должно быть на новогоднем столе в 2018 году

Салат «Гранатовый браслет»

салаты на новый год - фото

Ингредиенты:

  • 300 г куриного филе
  • 1 луковица
  • 4 картофелины
  • 1 свекла
  • 50 г грецких орехов
  • 1 крупный гранат
  • Майонез
  • Соль

Способ приготовления:

  1. Филе отварить в подсоленной воде до готовности и разобрать на волокна.
  2. Отдельно отварить картофель и свеклу, а затем натереть овощи на мелкой терке.
  3. Лук мелко порубить и обжарить в небольшом количестве растительного масла до золотистости. Добавить куриное филе и также слегка обжарить.
  4. Орехи порубить ножом и смешать со свеклой. Гранат почистить и отделить зерна.
  5. Перед сборкой салата в центр блюда поставить стакан. По кругу, промазывая каждый слой майонезом, выложить тертый картофель, свеклу с орехами, куриное филе с луком. Последний слой – снова свекла с орехами. Также промазать майонезом, а сверху выложить зерна граната. Убрать стакан и отправить салат в холодильник на
    1–2 ч.

Также читайте: Топ-10 новогодних блюд из рыбы

Салат с авокадо и лососем

салаты на новый год 2018 - фото

Ингредиенты:

  • 200 г слабосоленой семги
  • ½ стакана риса
  • 1 авокадо
  • 100 г сливочного сыра (например, «Филадельфия»)
  • 100 г твердого сыра
  • 2 ст. л. лимонного сока
  • 2–3 веточки укропа
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Рис отварить до готовности и остудить.
  2. Авокадо разрезать пополам, удалить косточку и очистить от кожуры. Мякоть нарезать кубиками и сбрызнуть соком лимона. Такими же кубиками нарезать филе семги.
  3. Для соуса укроп мелко порубить и соединить со сливочным сыром. Добавить соль, перец и перемешать.
  4. Собираем салат, выкладывая слоями: семга, рис, авокадо, соус, семга. Верхушку салата присыпать тертым твердым сыром и украсить по вкусу.

Также читайте: Рецепт балыка из лосося в домашних условиях

Салат «Принцесса»

новогодние салаты - фото

Ингредиенты:

  • 1 банка натуральной консервы лосося
  • ½ банки консервированной кукурузы
  • 1 луковица
  • 5 яиц
  • 150 г твердого сыра
  • 2 яблока
  • 2 ст. л. сока лимона
  • Майонез
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Консервированный лосось открыть и слить лишнюю жидкость. Рыбу размять вилкой.
  2. Яйца сварить вкрутую. Слегка остудить, очистить и отделить желтки от белков. Желтки размять вилкой, белки натереть на терке. Также натереть на терке сыр.
  3. Лук мелко порубить. Яблоки очистить от кожуры, натереть на терке и сбрызнуть лимонным соком.
  4. Собираем салат. Выкладываем слоями: лосось, лук, желтки, майонез, яблоки, сыр, майонез, кукуруза, яичные белки, майонез.
  5. Готовый салат украсить слабосоленой форелью, зеленью и майонезом.

Вегетарианский салат с рукколой и фруктами

новогодние салаты 2018 - фото

Ингредиенты:

  • 1 пучок рукколы
  • 300 г красного винограда
  • 3 мандарина
  • 1 гранат
  • 100 г грецких орехов
  • 2 ст. л. красного винного уксуса
  • 2 ч. л. горчицы
  • Оливковое масло
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Рукколу разобрать на листья.
  2. Виноград нарезать на половинки. Мандарины очистить от кожуры, удалить жесткие волокна и разобрать на дольки. Разрезать вдоль тонкими пластинами.
  3. Гранат очистить от кожуры, зерна отделить. Грецкие орехи крупно нарезать.
  4. Для заправки соединить винный уксус, горчицу, соль, перец и оливковое масло. Тщательно перемешать.
  5. Смешать все ингредиенты для салата и заправить.

Салат со свеклой и куриной печенью

New Year salad with Christmas tree

Ингредиенты:

  • 400 г куриной печени
  • 3–4 яйца
  • 3 соленых огурца
  • 2 свеклы
  • 2 моркови
  • 1 луковица
  • Майонез
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Свеклу и морковь отварить до готовности, очистить, а затем натереть на крупной терке. Отдельно отварить вкрутую яйца и также натереть.
  2. Печень отварить до готовности и нарезать соломкой.
  3. Лук нарезать мелкими кубиками. Огурцы нарезать соломкой.
  4. Собрать салат. Выложить ингредиенты слоями, каждый промазывая майонезом, в таком порядке: печень, половина свеклы, лук, морковь, огурцы, яйца, вторая половина свеклы. По желанию украсить тертым сыром, укропом и гранатом.

Салат с крабовыми палочками и сухариками

Новогодние салаты: топ-10 рецептов - фото

Ингредиенты:

  • 1 банка консервированной кукурузы
  • 300 г крабовых палочек
  • 3 помидора
  • 200 г твердого сыра
  • 2–3 ломтика батона
  • 2 зубчика чеснока
  • Растительное масло
  • Майонез
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Банку с кукурузой открыть и слить воду.
  2. Помидоры нарезать кубиками и смешать с мелко рубленым чесноком.
  3. Крабовые палочки нарезать кубиками. Сыр натереть на терке. Хлеб также нарезать кубиками, слегка смазать растительным маслом и подсушить в духовке.
  4. Собрать салат в порционных емкостях. Выложить слоями: помидоры, майонез, кукуруза, крабовые палочки, майонез, сыр, сухарики.

Салат «Мимоза»

Салаты на Новый год 2018: топ-10 оригинальных рецептов - фото

Ингредиенты:

  • 1 банка сардин в масле
  • 1 луковица
  • 5 яиц
  • ½ стакана корейской моркови
  • Майонез

Способ приготовления:

  1. Сардины достать из банки и слить масло. Рыбу размять вилкой.
  2. Лук мелко порубить. Корейскую морковь нарезать. Яйца отварить вкрутую и отделить белки от желтков. Белки натереть на крупной терке, желтки – на мелкой.
  3. Выложить салат слоями в таком порядке: сардины, лук, белки, майонез, корейская морковь, майонез. Верх присыпать белком и украсить красной икрой с зеленью.

Также читайте: Как приготовить классическую «Селедку под шубой»

Салат «Винегрет»

Traditional Russian and Ukrainian vegetable salad Vinaigrette

Ингредиенты:

  • 3 свеклы
  • 5 картофелин
  • 4 моркови
  • 1 луковица
  • 4 соленых огурца
  • 1 банка консервированного зеленого горошка
  • Растительное масло
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Свеклу, картофель и морковь отварить до готовности. Очистить и нарезать кубиками.
  2. Лук мелко порубить. Огурцы нарезать кубиками.
  3. Смешать все ингредиенты, посолить, поперчить и заправить растительным маслом по вкусу.

Также читайте: Диетический салат оливье на Новый год

Салат «Нисуаз»

Tuna and vegetables

Ингредиенты:

  • 1 пучок листового салата
  • 1 банка тунца в собственном соку
  • 300 г краснокочанной капусты
  • 10 помидоров черри
  • 3 яйца
  • 1 луковица
  • 3 пера зеленого лука
  • Оливковое масло
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Консервированный тунец открыть и слить жидкость. Размять вилкой.
  2. Листья салата порвать. Капусту нашинковать. Помидоры черри разрезать на половинки. Лук мелко порубить.
  3. Яйца отварить и крупно нарезать.
  4. Смешать все ингредиенты, посолить, поперчить и заправить оливковым маслом.  

Больше рецептов на Новый год 2018 вы найдете по ссылке.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ