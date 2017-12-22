Лунный календарь на декабрь 2017: удачные дни для любых начинаний

Считаете, что удача сопутствует вам не так часто, как хотелось бы? Возможно, все дело в том, что ваши планы не совпадают с лунными ритмами. Попробуйте составить свой график с учетом фаз Луны и ее положения в знаках зодиака. Результат поразит! А чтобы облегчить вам задачу, наши астрологи подготовили лунный календарь удачных дней на декабрь 2017.

Новолуние: 18 декабря

Полнолуние: 3 декабря

Первая четверть: 26 декабря

Последняя четверть: 10 декабря

Растущая Луна: 1–13 декабря, 30–31 декабря

Убывающая Луна: 15–28 декабря

Первые лунные сутки в декабре приходятся на новолуние. Любые дела, начатые в этот день, с большей вероятностью будут иметь успех. Если вы давно собирались бросить курить, попробуйте расстаться с вредной привычкой именно в новолуние или сразу после него.

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Согласно лунному календарю 2017, в этом месяце новолуние в Козероге. Это означает, что день особенно благоприятен для карьерного роста. Не стесняйтесь просить о повышении: даже если заветную должность не удастся получить с первого раза, начальство точно будет иметь вашу кандидатуру на примете.

Благоприятные дни в декабре 2017: 2, 5, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 24, 26, 29, 31 декабря.

Полнолуние в Близнецах оказывает обратное действие: могут возникнуть хаос и неразбериха, вследствие чего принимать решения последовательно и осмысленно станет труднее. Путаница коснулась и вас? Сделайте глубокий вдох и постарайтесь расставить приоритеты по мере важности. Главное, понимать, что текущие трудности временны, и скоро дела снова пойдут на лад.

Неблагоприятные дни в декабре 2017: 3, 9, 12, 18, 22, 23, 25, 30 декабря.

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