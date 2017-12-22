Какие гарниры на Новый год приготовить, если надоела пюрешка

PCEtLVN0aWNreSBMZWZ0LS0+DQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7IH0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDEzNDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgbGVmdDowO319DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxNTAwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV80IHsgd2lkdGg6IDI0MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IGxlZnQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7fX0NCjwvc3R5bGU+DQoNCjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSIvL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcyI+PC9zY3JpcHQ+DQo8IS0tIGV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8zIC0tPg0KDQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzkxODM2OTIwMyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+PCEtLVN0aWNreSBSaWdodC0tPg0KDQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowOyB9DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxMzQwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8yIHsgd2lkdGg6IDE2MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IHJpZ2h0OjA7fX0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDE1MDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMjQwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgcmlnaHQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowO319DQo8L3N0eWxlPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vcGFnZWFkMi5nb29nbGVzeW5kaWNhdGlvbi5jb20vcGFnZWFkL2pzL2Fkc2J5Z29vZ2xlLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjwhLS0gZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgLS0+DQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzM0MDc0OTY4MyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+
Что приготовить на гарнир? Рецепты на новогодний стол | Телеканал СТБ
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9InN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci52ZXJ0YW1lZGlhLmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjAxL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
Телеканал СТБ / Какие гарниры на Новый год приготовить, если надоела пюрешка

Какие гарниры на Новый год приготовить, если надоела пюрешка

Телеканал СТБ

Пюрешка с котлеткой или селедочкой – святое после долгого морозного дня. Однако для новогоднего стола можно придумать что-то и поинтереснее. Например, подать тот же картофель, но оригинально – в виде аппетитного гратена со сливками и сыром. Какие еще гарниры на Новый год стоит приготовить?

Читайте также: Все о праздновании Нового года и Рождества

Плов с сухофруктами

что приготовить на гарнир, гарниры на новый год, рецепты гарниров на новогодний стол

Ингредиенты:

  • 200 г риса
  • 40 г изюма
  • 30 г кураги
  • 30 г кешью
  • 500 мл овощного бульона
  • 1 луковица
  • 3 ст. л. растительного масла
  • ¼  ч. л. куркумы
  • ¼ ч. л. корицы
  • Соль

Способ приготовления:

  1. Лук и чеснок мелко нарезать. Обжарить вместе с куркумой в течение 1 мин. Курагу и кешью порубить.
  2. В сотейник всыпать рис и залить бульоном. Добавить обжаренный с чесноком лук и сухофрукты. Посолить и приправить по вкусу. Перемешать, довести до кипения и варить под крышкой до готовности риса.

Пряный кускус с гранатом

что приготовить на гарнир, гарниры на новый год, рецепты гарниров на новогодний стол

Ингредиенты:

  • 250 г кускуса
  • 250 мл бульона
  • 1 гранат
  • 300 г креветок
  • 30 г сливочного масла
  • ¼ ч. л. сладкой молотой паприки
  • ¼ ч. л. молотого имбиря
  • Оливковое масло
  • Соль

Способ приготовления:

  1. В кипящий бульон всыпать кускус. Размешать, накрыть крышкой и оставить на 6 мин.
  2. В сковороде нагреть оливковое масло и, помешивая, слегка обжарить набухшую крупу. Посолить, добавить имбирь и паприку. Добавить сливочное масло и снять с огня.
  3. Гранат очистить и отделить зерна. Креветки обдать кипятком, очистить и обжарить в оливковом масле. Смешать зерна граната с кускусом. Перед подачей сверху выложить креветки. Украсить зеленью.

Картофельный гратен

что приготовить на гарнир, гарниры на новый год, рецепты гарниров на новогодний стол - фото

Ингредиенты:

  • 600 г картофеля
  • 400 мл сливок 10%
  • 150 г сыра
  • Соль

Способ приготовления:

  1. Картофель нарезать  кружочками толщиной 4–5 мм. Сливки довести до кипения и посолить. Добавить картофель и варить 5 мин.
  2. Сыр натереть на крупной терке. В керамическую форму в несколько слоев выложить картофель и большую часть сыра. Последний слой – картофель. Залить все сливками, накрыть фольгой и отправить запекаться на 15 мин при 180 °С. Затем фольгу снять, посыпать оставшимся сыром и запекать еще около 15 мин.

Брюссельская капуста с беконом

что приготовить на гарнир, гарниры на новый год, рецепты гарниров на новогодний стол

Ингредиенты:

  • 400 г свежей брюссельской капусты
  • 100 г бекона
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 1 ст. л. лимонного сока
  • Соль

Способ приготовления:

  1. Брюссельскую капусту очистить от лишних листьев и вырезать кочерыжки. Отварить до полуготовности в кипящей подсоленной воде в течение 5 мин.
  2. Бекон мелко нарезать и обжарить до золотистости. Добавить вареную капусту и жарить все вместе 3 мин. Посолить, снять с огня и сбрызнуть лимонным соком.

Полента с томатами черри и козьим сыром

что приготовить на гарнир, гарниры на новый год, рецепты гарниров на новогодний стол

Ингредиенты:

  • 2 ст. молока
  • 3 ст. мелкой кукурузной крупы (поленты)
  • ½ ст. тертого твердого сыра
  • 1 ст. мягкого козьего сыра
  • 400 г помидоров черри
  • 4 пера зеленого лука
  • 3 ст. л. оливкового масла
  • 3 ст. л. сливочного масла
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Помидоры черри выложить на противень, смазанный оливковым маслом. Посыпать солью, перцем и запекать около 50 мин, пока томаты не начнут темнеть и морщиться.
  2. Молоко и 1½ ст. воды вскипятить. Помешивая, всыпать тонкой струйкой крупу и сварить до готовности. Добавить сливочное масло и часть сыра. Перемешать.
  3. Лук мелко нарезать. Вместе с томатами черри и козьим сыром добавить к готовой каше. Выложить поленту ровным слоем на противень и дать остыть. Нарезать на порционные квадратики.

Макаронная запеканка в американском стиле

что приготовить на гарнир, гарниры на новый год, рецепты гарниров на новогодний стол

Ингредиенты:

  • 2 ст. макарон (рожки)
  • 4 ст. л. сливочного масла
  • 2 ст. л. муки
  • 2 ст. молока
  • ¼ луковицы
  • 100 г сыра чеддер
  • 100 г сыра пармезан

Способ приготовления:

  1. Макароны сварить. Сыр натереть. Лук мелко порубить.
  2. Для соуса в сотейнике растопить сливочное масло и добавить муку. Помешивать, пока мука не приобретет золотистый оттенок. Влить молоко и довести до кипения.
  3. Макароны посолить и поперчить. Смешать с луком и сыром. Выложить в смазанную маслом форму для запекания, залить соусом и отправить в духовку на 25 мин при 170 °С.

Больше рецептов на Новый год 2018 вы найдете по ссылке.