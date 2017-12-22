«Х-фактор»-8 выпуск 17: кто пройдет в суперфинал шоу

Уже завтра, 23.12.2017, на седьмом прямом эфире «Х-фактор»-8 зрители узнают, кто же пройдет в суперфинал шоу. Тройка участников выступит в дуэтах с мировыми звездами. Подробнее — в материале.

23 декабря решится судьба троих финалистов «Х-фактор»-8. Миша Панчишин, Даша Ступак и группа Yurcash исполнят сразу по три песни — композицию, которую пели на кастинге, мировой хит в дуэте со звездой, а также новую песню, подготовленную вместе с наставником.

Приглашенные гости — солистка диско-группы Boney M — Лиз Митчелл (Liz Mitchell), израильская поп-звезда, автор хита Thinking About It — Натан Гошен (Nathan Goshen), а также одна из самых популярных групп современной украинской рок-сцены O.Torvald выступят вместе с участниками шоу. Кроме того, они порадуют зрителей своими сольными номерами.

Кто же пройдет в суперфинал восьмого сезона, а кто покинет шоу за шаг до мечты?

Смотрите уже завтра седьмой прямой эфир «Х-фактор»-8 в 19:00 на телеканале СТБ!