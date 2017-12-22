Антитела — TDME: группа презентовала клип на новую песню

На днях известная украинская поп-рок группа «Антитела» презентовала клип на песню «TDME». Главного героя в видео работе играет многократный чемпион мира и Европы по плаванию Олег Лисогор. Смотрите клип онлайн, а также читайте, как он снимался в нашем материале.

Съёмки клипа прошли в суровых условиях и в холодной воде. По словам режиссёра Радислава Лукина, который до этого снимал короткометражный фильм в Чернобыле, это были самые экстремальные съёмки в его жизни и отметил, что данная работа, скорее, не клип, а короткометражный фильм о человеческом подвиге и силе воли. По сюжету, герой клипа, советский океанолог Слава Курилов бросается в воду с борта круизного лайнера и за три дня преодолевает сто километров вплавь, чтобы освободится от тоталитарного советского режима. Видео снимали на нескольких локациях: в Киеве, в Одессе на Черном море, на судоремонтном заводе в Ильичёвске, куда просто так с улицы не попасть, в гостиницах и на кораблях.Исполнивший роль Курилова, Олег Лисогор признаётся, что очень замерз во время съёмок, но процесс и результат ему очень понравился.

«Мы плавали просто в ледяном море! Я обычно окунаюсь на Крещение, но в практике такой закалки нет. По сюжету, нам пришлось не только окунуться, но и полежать в холодной воде около 20 минут. Кроме этого, во все съёмочные дни был резкий пронизывающий ветер, руки буквально леденели. Но результат меня впечатлил», — рассказывает Олег Лисогор.

Группа «Антитела», не изменила своей традиции и презентовала клип «TDME» в режиме онлайн. Трансляция велась из медиа офиса AIR, где музыканты, режиссер и другие приглашенные гости делились интересными моментами со съемок клипа. Ведущими презентации были известный по «Евровидению» Тимур Мирошниченко и блоггер, участница интернет шоу «Чоткий паца » Уля Станиславская и блоггер, стилист Дмитрий Верховецкий.

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Для долгожданной премьеры группа подготовила множество сюрпризов и даже разыскал жену океанолога Славы Курилова, которая впервые увидела видео о своём муже и поделилась эмоциями из Израиля.

«Это очень символично, ведь Слава провёл в океане дни с 13 по 15 декабря, и мы их считаем его вторым днём рождения. Я очень рада, что клип о моем муже увидел свет, ведь его поступок мотивирует и вдохновляет людей не сдаваться на пути к своей цели. Находясь в Израиле, мне было очень необычно увидеть то, что экранизировали историю Славы в Украине спустя сорок лет», — делится Елена Генделева-Курилова.

На презентации клипа попытались не просто показать интересную историю, но и повторить подвиг Курилова! Так, тренер параолимпийской сборной по триатлону, чемпион Европы Роман Король в честь премьеры клипа «TDME» переплыл Киевское водохранилище в декабре, преодолев расстояние пять километров всего за один час. В ходе конференции шла трансляция прямо с водохранилища, где за триатлонистом на катере следовала съёмочная группа и ведущий-блоггер Дмитрий Верховецкий. Во время прямой трансляции можно было следить за заплывом в режиме онлайн.

«Такое чувство, что я переплыл это расстояние вместе с ним! А вот Слава Курилов для нас олицетворяет все то, что происходит сейчас в нашей стране. Его поступок поражает своей отчаянностью и силой воли. Он пытается освободиться от тех советских фантомов неимоверными усилиями, через ошибки и испытания. И сейчас вся наша страна и каждый из нас плывет свои сто километров в открытом океане буквально с акулами», — считает фронтмен группы Тарас Тополя.

К слову, не обошлось без экстрима и во время презентации. Волею судьбы, катер, который следовал за триатлонистом, встал посередине Киевского водохранилища. Ведущий и ещё несколько человек стали буквально заложниками в ледяной воде. А самое важное, что они потеряли возможность следить за состоянием Романа Короля, и если бы ему вдруг понадобилась помощь, никто не смог бы ее оказать оперативно.

Тем не менее все закончилось благополучно, что ещё раз подтвердило девиз песни: » Там, где мы есть, — в сценарии хэппи-энд «.

Кстати, в следующем году группе «Антитела » исполняется 10 лет. Весной 2018г. у музыкантов начинается тур по городам США, в рамках которого они посетят 10 городов Америки и 3 города Канады. За границей коллектив всегда желанные гости, билеты на их концерт раскупаются задолго до начала мероприятия.

