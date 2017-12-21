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Куда пойти в Киеве на выходных 23-24 декабря 2017 | Телеканал СТБ
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Телеканал СТБ / Куда пойти в Киеве на выходных: афиша мероприятий на 23–24 декабря 2017

Куда пойти в Киеве на выходных: афиша мероприятий на 23–24 декабря 2017

Телеканал СТБ

В преддверии Нового года утопающая в разноцветных гирляндах и ароматах глинтвейна столица приготовила немало интересного для тех, кто ищет, куда пойти в Киеве на выходных. Ярмарка котиков, праздничный спектакль для детей и взрослых, дискотека 90-х и множество других ярких событий обязательны к посещению в этот уикенд. В нашей подборке найдет занятие по душе и по настроению абсолютно каждый!

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Шоу-спектакль «Похититель Рождества»

Куда пойти в Киеве на выходных: афиша мероприятий на 23-24 декабря 2017

С 23 декабря, 11:00 и 15:00

Национальный дворец искусств «Украина»

Начиная с этой субботы и каждый день до 8 января самые юные жители и гости Киева вместе с родителями могут окунуться в сказочную атмосферу! Шоу-спектакль, поставленный под руководством маэстро хореографии Александра Лещенко, расскажет о приключениях маленького озорника, который во что бы то ни стало хочет сорвать долгожданные зимние праздники. Получится ли у него лишить жителей волшебного городка новогоднего настроения? Готовы ли маленькие зрители помешать осуществлению коварных планов? Ведь всем известно, что самое сильное оружие против зла и несправедливости – любовь, крепкая дружба и вера в чудеса.

Сказочные персонажи, захватывающие приключения, а еще – уникальные танцевальные, акробатические и музыкальные номера. Приходите раньше: за час до представления в фойе Дворца «Украина» проводятся интерактивные развлечения для детей.

Цена: 130–300 грн.

Рождественская Кото-Ярмарка

Куда пойти в Киеве на выходных: афиша мероприятий на 23-24 декабря 2017

23 декабря, 11:00–18:00

Ул. Дмитриевская, 39 (ветеринарная клиника «Zоолюкс»)

Не упускайте шанс обзавестись пушистым любимцем и помочь котику, спасенному с улицы, найти дом. Все животные прошли медицинское обследование, вакцинированы, стерилизованы, а также имеют паспорт и микрочип. Чтобы уйти с ярмарки вместе с новым хвостатым другом, нужно взять с собой кошачью переноску и паспорт. Прежде чем забрать питомца домой, куратор задаст вам несколько вопросов и попросит подписать договор о бережном отношении к животному. Подарите праздник котику, который так нуждается в заботливых и любящих хозяевах! Процедура абсолютно бесплатная.

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Лекция «Мечтай и действуй. Возможности безвиза для путешествий»

Афиша мероприятий на выходные в Киеве

23 декабря, 18:00

Ул. Большая Васильковская, 62/64 (ресторан SINO)

Вы согласны с тем, что безвизовый режим открыл перед украинцами массу возможностей для того, чтобы познавать мир, но совершенно не знаете, с чего начать? Тогда лекция Александры Алтуфьевой для вас! На встрече вам расскажут, как запланировать и реализовать путешествие, на чем сэкономить, где найти удобное и недорогое жилье в незнакомой стране, а также множество другой информации, полезной для начинающих туристов. Пусть наступающий год будет ярким и полным открытий! Предварительная регистрация обязательна.

Цена: 150–200 грн.

Маркет «Всі. Свої Подарунки»

Афиша мероприятий на выходные в Киеве

23–24 декабря, 10:00–16:00

Ул. Десятинная, 12

В предпоследние выходные 2017-го стоит заглянуть на самую большую ярмарку подарков Киева. На пяти этажах мультибрендового магазина вещей украинских производителей собрано все, чтобы порадовать на новогодние праздники родителей, близких, детей и друзей. Одежда, украшения, посуда, текстиль, книги, игрушки, косметика, парфюмерия, аксессуары – и все это по единому адресу и в удобное для вас время. Вход свободный.

Школьная Дискотека: конец семестра

The girl in the nineties inflates chewing bubble

23 декабря, 22:00–04:00

Ул. Набережно-Крещатицкая, 10-а (творческое пространство Port creative hub)

В канун Нового года Port creative hub предлагает провести ночь с субботы на воскресенье по-настоящему олдскульно и перевоплотиться в одного из ваших кумиров 90-х. Любимые хиты детства и юности в аранжировке ди-джеев, вкусные напитки, хорошее настроение и море позитива гарантированы! Тем, кто особенно заморочится с выбором костюма, полагается приятный бонус на баре – коктейль «Аристократ».

Цена: 170 грн.

Мастер-класс «Новогодний венок»

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24 декабря, 14:00–16:30

Ул. Владимирская, 49-а (пространство «Циферблат»)

Подготовка дома к новогодним праздникам – приятная и радостная традиция в каждой семье. Особенно для тех, кто любит делать что-то своими руками. Снежинок из салфеток и бумажных фонариков вам уже недостаточно? Тогда посетите интересный и полезный мастер-класс, где опытный мастер научит вас, как изготовить красивый и стильный новогодний венок. Нужна предварительная регистрация.

Цена: 500 грн.

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