Католическое Рождество будет выходным днем в Украине

На радость работающей части жителей Украины в декабре станет на один выходной день больше. Народные депутаты приняли решение сделать католическое Рождество 25 декабря официальным выходным, взамен убрать 2 мая из списка праздничных дней. Таким образом, в законе о труде напротив Рождества Христова будут стоять две даты — 7 января и 25 декабря.

Читайте также: Новый год 2018: рецепты, гороскопы, полезные статьи о праздновании К слову, католическое Рождество в этом году припадает на понедельник, а это значит, что у украинцев будет целых три дня для отдыха.

Напомним, новогодние праздники продлятся в этот раз три дня — 30 и 31 декабря, а также 1 января. После придется все-таки поработать четыре дня, а 6 января окунуться в рождественские хлопоты. В целом у нас будет 6 дней в январе, чтобы провести праздники в кругу родных и близких.

А вот школьникам повезло немного больше — зимные каникулы 2018 продлятся с 25 декабря по 9 января.

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