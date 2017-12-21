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Как украсить квартиру на Новый год 2018: простые идеи декора | Телеканал СТБ
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Телеканал СТБ / Как празднично украсить квартиру к Новому году 2018: идеи декора

Как празднично украсить квартиру к Новому году 2018: идеи декора

Телеканал СТБ

В канун Нового года каждая семья старается создать максимально волшебную и уютную атмосферу в своем доме. Украшать квартиру следует с учетом того, что хозяйкой 2018 года будет желтая земляная Собака. Поэтому новогодний декор в основном должен быть изготовлен из натуральных материалов: камней, минералов, дерева или металла. К тому же, не забывайте и о цвете наступающего года: интерьер может быть в желтых, коричневых, золотистых, кремовых, бежевых и других тонах. Читайте подробнее в нашем материале, как украсить квартиру на Новый год.

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Семейные реликвии

Собака — это преданное и справедливое животное, поэтому астрологи считают, что в этот Новый год нужно почитать семейные традиции. Достаньте свои семейные реликвии: памятные фотографии, коллекции монет или открыток, картины и письма в конвертах. Все это вы можете разместить на столе, подоконниках, недалеко от елки на подставках. Также украшениями для празднования Нового 2018 года прекрасно послужат раритетные предметы быта:  чайники, столовые приборы, будильники, красивые бутылочки и прочие фамильные ценности.

Рождественский венок

Если вы теряетесь в догадках, как украсить квартиру на Новый год 2018, чтобы привлечь в дом счастье, то прежде всего позаботьтесь о входной двери. С наружной стороны повесьте венок из сосновых веток или же какую-то другую декоративную композицию, которая послужит оберегом для вашего дома.

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Украшение окон

Отличным решением для создания праздничного настроения станут разрисованные окна. В магазинах вы сможете найти нужные трафареты или наклейки. Любители рисовать могут использовать свой талант и фантазию, чтобы украсить окна с помощью искусственного снега. Если же вам не удалось найти этот атрибут, то замените его обычной зубной пастой: она также легко смывается и создает иллюзию заснеженного окошка. Кстати, есть совет, как сделать снежинки и снег своими руками — смотрите видео!

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Гирлянда с еловыми шишками

Чтобы четвероногий друг оберегал вас круглый год, натяните под потолком веревочки с еловыми веточками и шишками. Только заранее раскрасьте их в золотистый цвет. Такое новогоднее украшение придаст интерьеру изысканности и будет радовать всех членов семьи.

Новогодняя скатерть

Приобретите темно-коричневую и желтую скатерти, застелите ими стол, чтобы были видны углы нижнего покрытия. Эти цвета гармонично будут сочетаться с мандаринами, зелеными ветками елки и свечами белого цвета в центре новогоднего стола. Кстати, что должно быть на новогоднем столе в 2018 году мы уже рассказывали, читайте по ссылке.

Замочки на двери

Сделайте из бумаги небольшие замочки и повесьте их на ручки окон и дверей. Можно использовать декоративные замки, они продаются почти в каждом магазине. Такие украшения дадут понять хозяйке года, что все двери и окна под замками, и она защитник своей территории.

Огоньки повсюду

Чтобы не волноваться о том, как украсить квартиру к новогодним праздникам без особых хлопот, не забывайте об огоньках. Зажгите их не только на елочке, но и по всей квартире — в таком случае волшебная и сказочная атмосфера вам гарантирована.

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Украшать квартиру к Новому году всегда интересно, поэтому проявляйте больше фантазии и не бойтесь экспериментировать. Желтая Земляная Собака отблагодарит вас и станет самым верным другом. Ярких и незабываемых эмоций в наступающем году!

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