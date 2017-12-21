Стрелки делают глаза визуально больше, придают взгляду выразительности, а еще – идут всем без исключения. Главное, научиться их рисовать с учетом особенностей вашего лица. Как правильно подчеркнуть глаза с помощью стрелок? В чем секрет использования подводки? Какие техники помогут сделать линию безупречно ровной и красивой? Читайте в нашем материале, как красить стрелки подводкой.

Подводка, в отличие от карандаша, позволяет рисовать контрастные, четкие и стойкие стрелки. Начать можно с подводки-фломастера, а поднабравшись опыта, переходить к жидким и гелевым средствам. Если до этого вы никогда прежде не имели дело со стрелками, выручит лайфхак: основу нарисуйте карандашом, а уже для контура используйте фломастер. Как накрасить стрелки подводкой, рассмотрим пошагово.

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Как красиво накрасить стрелки подводкой?

Во-первых, запаситесь терпением. Добиться идеального результата получится не сразу: такой макияж требует сноровки. Впрочем, с нашими советами и подсказками набить руку будет намного проще. Во-вторых, не закрывайте глаза. Несмотря на то, что это хочется сделать по инерции, провести прямую линию намного легче, когда веко открыто.

Шаг 1

Чтобы стрелки продержались до вечера, подготовьте кожу. Можно воспользоваться базой для макияжа, тенями нейтрального оттенка или просто слегка припудрить веко.

Шаг 2

Начинайте рисовать стрелку с «хвостика». Он должен продолжать линию нижнего века и проходить параллельно брови, слегка вытягиваясь вверх.

Шаг 3

Нарисуйте основу стрелки по ресничному контуру верхнего века и соедините ее с «хвостиком». Именно такой вариант считается базовым. Отталкиваясь от него, можно нарисовать двойные, кошачьи, широкие графичные или дымчатые стрелки.

Шаг 4

Скорректируйте стрелки в зависимости от формы ваших глаз. Если они посажены близко, «хвостик» лучше вывести дальше, за пределы внешнего уголка. У обладательниц круглых глаз линия должна заканчиваться посередине ресничного контура, не доходя до внутреннего уголка, а «хвостик» стрелки в этом случае должен быть толстым и длинным. Визуально увеличить глаза помогут длинные тонкие стрелки, которые заканчиваются у внутреннего уголка.

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Советы и хитрости

Дрогнула рука или стрелки получились слишком толстыми? Исправьте ситуацию карандашом белого или телесного цвета. Также можно воспользоваться нанесенным на кисть консилером или корректором.

Если у вас никак не получается сделать линию ровной, нарисуйте сначала контур, а середину потом закрасьте.

Прорисовывая стрелки, слегка натягивайте веко пальцем.

Приклейте кусочек скотча возле внешнего уголка и используйте его в качестве трафарета: стрелка не только получится идеально прямой, но и не растечется.

Чем сильнее вы нажимаете на подводку, тем толще линия получится. По мере приближения стрелки ко внутреннему уголку глаза она должна становиться тоньше.

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