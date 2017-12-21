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День зимнего солнцестояния 2017: приметы и традиции | Телеканал СТБ
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Телеканал СТБ / День зимнего солнцестояния 2017: приметы и традиции

День зимнего солнцестояния 2017: приметы и традиции

Телеканал СТБ

Еще много веков назад день зимнего солнцестояния имел большую значимость для всех народов нашей планеты. Вы хотите узнать, когда наступает день зимнего солнцестояния 2017? Какие приметы, обычаи и традиции в этот праздник существуют? Тогда читайте наш материал.

В этом году зимнее солнцестояние  настанет 21 декабря в 16:28. Именно ночь с 21 на 22 декабря считается самой длинной. Солнце максимально опустится в южное полушарие неба. Ученые считают, что эта дата является началом астрономической зимы.

Какие приметы на день зимнего солнцестояния существуют?

В дни, предшествующие зимнему солнцестоянию, хорошо избавляться от всего ненужного. Напишите на бумаге все, от чего хотите избавиться, и сожгите ее. Смело выбрасывайте старые вещи, очищайте мысли и сознание, молитесь. В этот день попрощайтесь с прошлым и откройте себе путь в счастливое будущее. Также нельзя грустить и ругаться. В это время нужно заряжаться только положительной энергией.

Если же вы любите гадать на картах, в этот день вы сможете узнать больше, нежели обычно.Благоприятно будет также проводить разные ритуалы, составлять цели и планы на будущее.

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Главные обычаи и традиции на день зимнего солнцестояния 2017

Зимнее солнцестояние также называют рождением Коляды — молодого солнца. В древние времена этот праздник отмечался с особым размахом. На него гадали о суженом, замужестве, погоде на будущий год, урожае; колядовали и переодевались в зверей; прыгали через костер, чтобы сжечь все обиды и грехи. Наши предки наблюдали за событиями 12 дней после Коляды, чтобы понимать, что принесет грядущий год для семьи.

Несмотря на то, что прошло много лет, традиции не сильно изменились. В этот день хорошо заниматься творчеством. День должен пройти в совсем другом ритме по сравнению с предыдущими. Вложите в него чуть больше сил. Посвятите себя делу, которое так долго откладывали на потом.

Во время солнцестояния  хорошо медитировать. Это будет иметь особую силу благодаря естественным природным ритмам. А 22 декабря утром постарайтесь встретить восход солнца и поздравить его с рождением, поблагодарить его за всё, что оно нам дарит.