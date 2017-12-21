День зимнего солнцестояния 2017: что нельзя делать в этот день

Самый короткий день и самая длинная ночь в году традиционно приходятся на 21 или 22 декабря. В невисокосном 2017-ом период зимнего солнцестояния начинается 21 декабря в 16:28 по Гринвичу. Еще со времен античности это астрологическое явление, связанное с движением небесных тел, имело огромное символическое значение. Именно сегодня стоит ждать кардинальных перемен и исполнения заветных желаний. Главное – помнить о том, что можно и нельзя делать в день зимнего солнцестояния.

День зимнего солнцестояния – тот же Новый год, только естественный и природный, не привязанный к условному человеческому календарю. Чтобы последующие 12 месяцев прошли удачно, необходимо завершить все начатые дела, тем самым избавившись от энергии, которая может тянуть вас назад. Этот день подходит для построения долгосрочных планов и анализа уже накопленного опыта. Если следовать советам астрологов о том, как правильно провести 21 декабря, силы природы и стихий позволят изменить жизнь к лучшему.

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Что нельзя делать в день зимнего солнцестояния?

Астрологи советуют 21 декабря 2017 года воздержаться от шумных гуляний, употребления спиртных напитков, вредной и жирной пищи. День зимнего солнцестояния лучше провести дома, в кругу родных и близких людей, а вот одиночества лучше избежать.

Не рекомендуется жадничать: щедрых наступающий год одарит вдвойне, а вот скупых ждет мрачное будущее. Свои долги лучше постараться отдать до наступления зимнего солнцестояния.

Встречать самый короткий день в году нельзя в грязном жилище, иначе неприятности будут преследовать до следующего декабря. От старых, поломанных и ненужных вещей самое время избавиться. Кстати, то же самое касается и отношений, которые не приносят вам радости: незачем тащить их в новый год.

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Что можно делать в день зимнего солнцестояния?

Особенный период движения небесных светил прекрасно подходит для принятия важных решений и обещаний. По мере того, как продолжительность дня будет увеличиваться, приближаясь к лету, ваши успехи будут накапливаться и набирать вес. В этот день нужно:

Начать новое дело. Не затягивайте, если знаете, что есть что-то, чем вы хотите заниматься в будущем году. Глобальных действий от вас никто не ждет, но хоть один шаг в сторону запланированного стоит сделать. Ищете работу – составьте резюме. Хотите похудеть – подберите меню на неделю, которое будет соответствовать вашим целям. Загадать желание. Существует поверье, согласно которому загаданное в зимнее солнцестояние обязательно исполнится. Используйте примету себе во благо! Нарядить елку. Выбирайте для украшения игрушки, которые олицетворяют ваши мечты и то, чего вы хотите достигнуть в перспективе. Пусть для вас хвойное дерево станет настоящим символом приближающегося года. Погадать. Особенно эффективны гадания на любовь в день зимнего солнцестояния. Поприветствовать солнце. Попробуйте встретить его после самой длинной ночи в году и поблагодарить за то, что оно к нам вернулось. К счастью, рассвет наступает не слишком рано.

Пусть все сложится так, как вы задумали!

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