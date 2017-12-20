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Зважені та щасливі 7: участники столкнутся с последним испытанием сезона | Телеканал СТБ
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Телеканал СТБ / «Зважені та щасливі»-7: участники столкнутся с последним испытанием сезона

«Зважені та щасливі»-7: участники столкнутся с последним испытанием сезона

Телеканал СТБ

«Зважені та щасливі»-7 выпуск 17 уже завтра появится на телеэкранах. В последнюю неделю в лагере похудения состоится самое ожидаемое событие… Уже завтра Алина и Максим официально станут мужем и женой. Наталья и Алексей воплотят свою мечту и обвенчаются, а Синие во второй раз пообещают друг другу навечно быть вместе. А от того, насколько прекрасно будут смотреться молодожены, у их родных перехватит дыхание! Подробнее в материале!

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Но радость участников будет длиться недолго, ведь Анита подготовила для них невероятное испытание. В видеоприветствии ведущая сообщит парам, что «расслабляться еще рано», и просто посреди церемонии они вместе с родными сломя голову будут мчаться на аэродром! Последний конкурс сезона станет самым масштабным за всю историю проекта. Влюбленным придется пройти стометровку, протащив на собственных плечах самолет весом в 21 тонну.

Пара, которая справится быстрее всех, получит медовый уикенд в Карпатах, а те, кто займут второе место, отправятся в романтическое путешествие в Азербайджан. Но смогут ли участники дотянуть самолет до путешествия своей мечты?

Удастся ли Оранжевым справиться с испытанием, когда один из участников сойдет с дистанции? Сможет ли Игорь организовать всю звездную команду? И доверится ли Наташа на сто процентов своему любимому? Смотрите уже завтра, в 20:00 на СТБ

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