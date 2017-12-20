Значение 2018 года по восточному гороскопу

По восточному календарю, с 16 февраля символом 2018 года станет желтая земляная Собака. Читайте в нашем материале о том, насколько успешным будет этот новый год, что нас ждет в разных сферах жизни и как встречать праздник.

Собака символизирует доброту, мудрость, справедливость, преданность, но она также всегда готова встать на защиту, если того требуют обстоятельства. Из этого делаем выводы, что новый 2018 год будет очень разным. В целом же, это будет мирный, спокойный и стабильный период.

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В семейной жизни на протяжении года будет царить атмосфера мира, счастья и любви. Многие пары станут родителями в этот период. У одиноких людей появятся все шансы наладить свою личную жизнь: отношения сложатся яркими и крепкими. Общение с родственниками будет теплым и душевным, семейные ценности будут на первом плане.

Что касается финансовой стороны жизни, то Собака не одобрит кредитов и долгов. В целом же, проблем с деньгами быть не должно. Главное в этом вопросе – усердно трудиться, и результат не заставит себя ждать. Все идеи и планы с успехом воплотятся в жизнь. Собака будет благосклонна к целеустремленным личностям.

Чтобы добиться успеха в карьере в будущем году, не стоит лицемерить — Собака этого не любит. Дела пойдут верх у дипломатичных, упорных и терпеливых личностей. В 2018 году коллеги смогут наладить отношения, общая атмосфера в коллективе станет легкой и дружественной.

Люди, рожденные в год Собаки, добьются успехов во всех сферах жизни. Что касается остальных, то здесь для Собаки будет важно, как проявляет себя человек: добрые и заботливые люди тоже окажутся под покровительством хозяйки года.

Встречайте год желтой земляной Собаки в узком семейном кругу за столом, щедро накрытым мясными блюдами. И не забудьте загадать заветное желание, в год Собаки оно обязательно сбудется!

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