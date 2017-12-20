«Вартові мрій» открыли третий сезон

16 декабря на территории «Зимней страны на ВДНГ» состоялся премьерный показ третьего сезона уникального в Украине 3-D шоу «Вартові мрій» . Под руководством талантливого режиссера-постановщика Евгения Кота перед зрителем предстала обновленная постановка полюбившейся многим рождественской истории. Читайте в нашем материале о том, как создавался танцевальный спектакль и какие сюрпризы ждут зрителя.

В третьем сезоне сюжетная линия не изменилась: это история о бездомном мальчике Максе, который спас Рождество. С помощью волшебного Кота – Хранителя Мечты, фей и рогатигров мальчик возвращает рождественскую звезду в город. На пути наших героев встречаются сильные соперники – злые драконы, которые всеми силами пытаются им помешать. Но добро одерживает полную победу!

Женя Кот очень точно озвучил основную идею этой истории: «Ребята, нужно обязательно верить в чудо, потому что оно есть! Чудо – это та любовь, которую мы дарим друг другу!»

Роль главного злодея Дракона исполнил не менее главный режиссер-постановщик Евгений Кот, который рассказал нам о том, как усовершенствовалось шоу в этом году. Для Жени этот сезон абсолютно не похож на предыдущие.

«Не бывает одинакового спектакля, как не бывает двух одинаковых жизней! Я своих актеров учу не только строго следовать драматургической схеме, но и поддерживать друг друга на сцене, проникаться одним общим настроением. Поэтому каждый раз в шоу что-то меняется – и это классно, это жизнь!», – поделился Кот.

В этом году полностью поменялась команда танцоров и актеров. Так, на роль главного героя были отобраны сразу двое актеров, чтобы они могли меняться и справились с высокой нагрузкой и плотным графиком. Кроме того, Женя добавляет, что очень сложным был поиск девочки на роль Феи: нужно было найти актрису определенного роста, с актерскими и танцевальными талантами, а также с возможностью прогуливать школу.

В итоге главными актерами масштабного шоу стали Никита Малаки, Влад Святый и Дана Далайда. Эти ребята очень талантливые и чуткие: «Мы верим в мальчика, что у него все получиться, что он зажжет эту звезду». Конечно, по словам Жени Кота, у детей в силу отсутствия опыта есть еще небольшие ошибки, которые нужно дорабатывать. Но «взрослый» коллектив максимально помогает им влиться в атмосферу этого шоу.

Женя Кот: «Я за них очень переживаю, потому что они такой сцены еще не пробовали и такой масштабный спектакль не вели за собой. Ведь главные герои – это как локомотив всей истории, они тащат весь состав. А все остальные танцоры и артисты только помогают им идти и дополняют».

Одной из инноваций третьего сезона «Вартових мрій» стал уникальный пластический грим: на лицо надевается специальная маска, а сверху уже накладывается краска. Этому гримеры шоу научились у одного из лучших специалистов в мире – Рохера Сэмюэлса, который работал над фильмом «Хоббит». В итоге грим актеров стал намного эффектнее и ярче, хоть иногда и доставляет некоторый дискомфорт. «Главный злодей» даже признался, что теперь он стал хуже слышать музыку и акценты, поэтому ему пришлось проколоть небольшие дырочки в области ушей. Но, с другой стороны, в прошлом году Жене и вовсе приходилось брить голову, чтобы закрасить ее гримом.

В новом сезоне зритель обязательно обратит внимание на сложные и опасные трюки воздушных гимнастов и пилонистов. «Воздушницы обрывы делают мощные: с двойными винтами падают вниз и обрываются. Это все страшно. Но мы много репетируем, оттачиваем и выносим на сцену только уверенные моменты и трюки», – рассказывает Женя Кот. К слову, и сам постановщик вместе со своими «коллегами по злу» выполняют умопомрачительные трюки на пилонах с обрывом вниз головой, когда остановиться нужно всего лишь в нескольких сантиметрах от пола.

Среди гостей мероприятия была ведущая «Вікна-Новини» Татьяна Высоцкая со своей 6-летней дочерью Таисией. Татьяна уже во второй раз посетила шоу, но это не помешало испытать ей полный восторг от постановки: «Это настолько светлая, разноплановая, качественная и яркая постановка! Я даже не знаю, что здесь больше выделяется: сам сценарий, талант наших артистов или декорации… Мне очень нравится сама идея спектакля о том, что мечту нужно хранить. Я действительно считаю, что этим шоу должна гордиться вся Украина!».

Профессиональным взглядом за шоу наблюдал Константин Томильченко, автор идеи и режиссер первого сезона шоу. «Я считаю, что премьера 3 сезона прошла замечательно! Хорошая история должна жить долго. И показателем тому является любовь зрителя вот уже третий год подряд. Для любого шоу это подарок», – сказал Константин. В этом году талантливый хореограф не был вовлечен в процесс постановки «Вартових мрій», так как занимался подготовкой второго сезона шоу «Дім таємничих пригод». Все же Константин надеется на четвертый сезон и даже точно знает, что бы он мог еще добавить: «Я очень хотел бы продолжения, причем не только в Киеве, Украине, но и в других странах. Наши артисты настолько высокого уровня, что смогут достойно показать это шоу миру».

На данный момент, третий сезон «Вартових мрій» для показа пока крайний, поэтому поспешите посетить это высокотехнологичное и в то же время трогательное 3-D шоу. Напомним, что показ спектакля продлиться до 14 января в «Концерт-холле ВДНХ» (пр. Академика Глушкова, 1).

Ева Николаева.

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