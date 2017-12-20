Курица, запеченная с яблоками: рецепт на Новый год

Новый год вот-вот постучиться в наши дома. И хозяйки должны быть во всеоружии, чтобы достойно приготовиться ко встрече Нового года и подать на стол только лучшие блюда. Мы поделимся в нашем материале рецептом запеченной курицы с яблоками, которая станет настоящим новогодним деликатесом.

Ингредиенты:

Курица – 1 шт

Яблоки – 10–14 шт

Масло растительное – 5 ст. л.

Куркума – щепотка

Перец черный молотый – несколько щепоток

Перец красный молотый – несколько щепоток

Соль – по вкусу

Мед – 2 ч. л.

Сметана – 1–2 ст. л.

Корица – 0,5 ч. л.

Лимон – 1/2 (сок)

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Приготовление: