Как выбрать искусственную шубу: модные варианты 2017–2018

Искусственный мех практически ничем не уступает натуральному: изделия из него качественные, красивые и способны защитить от лютых морозов. Немаловажное преимущество – доступная цена. На что обратить внимание при выборе шубы из искусственного меха? Какие модели будут в тренде зимой 2017–2018? Рассказывает редакция сайта СТБ.

Выбирая модную искусственную шубу, стоит в первую очередь поинтересоваться, каким способом изготовлен мех. Существует несколько вариантов:

вплетение ворса в тканевую основу (натуральную или из синтетики);

укрепление искусственного ворса на трикотаже;

плавление нитрона или лавсана при высокой температуре для того, чтобы склеить ворсинки с шерстяными или вискозными нитями основы.

Лучше всего зарекомендовали себя шубы из полиакрилонитрила с добавлением полиэстера, а также изделия на трикотажной основе. Проверить прочность меха легко. Достаточно слегка потянуть за ворсинки: если они не выпадают, значит, изделие качественное. Кроме того, рекомендуется проверить, аккуратны ли швы под подкладкой. Тем, кто планирует носить шубу в сильные морозы, следует остановиться на моделях с утеплителем. Верхняя одежда из ненатурального меха довольно легкая за счет тканевой основы.

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Зима 2017–2018: какие шубы из искусственного меха в моде?

Яркие цвета, длинный ворс, приталенные с поясом и классические А-образные силуэты – основные тенденции, которые прослеживается в моде на искусственные шубы. Мы выбрали самые интересные и актуальные решения для тех, кто хочет выглядеть стильно в наступившем сезоне.

Плюш

Вам не показалось: тренд на так называемый «мех медвежонка» родом из 90-х. В 2018-ом самое время обзавестись мягкой плюшевой шубкой или, как минимум, сделать ревизию самых дальних полок: возможно, хит будущего года уже давно пылится в вашем или даже мамином гардеробе.





Длинный ворс

Пушистая и уютная шуба с длинным искусственным мехом пастельного цвета – абсолютный must-have уже несколько сезонов подряд. Кстати, надевать ее можно и весной и осенью, смело комбинируя со строгими костюмами или, наоборот, с легкими девчачьими платьями.

Леопард

Хищный принт не будет выглядеть вульгарно, если носить его дозированно и в сочетании со сдержанными вещами. Одного акцента в виде шубы для модного современного образа будет вполне достаточно.

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Геометрический узор

Цветные меховые полосы не только делают шубу похожей на натуральную, но и моментально добавляют «перчинку» в любой наряд. Отдавайте предпочтение глубоким темным или натуральным оттенкам – бордовому, бежевому, коричневому.

По-прежнему на пике популярности классические принты – полоска или клетка.

На поясе

Длинные шубы из искусственного меха с поясом смотрятся женственно и элегантно, а еще – очень практичны. Идеальный вариант для тех, кто боится замерзнуть. Правда, здесь лучше остановиться на спокойных цветах гаммы nude.

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