Что приготовить из индейки на новогодний стол

Блюда из птицы вполне могут стать коронными на праздничном столе. Особенно если это нежное и сочное мясо индейки. Ароматное от пряных трав, покрытое сладковатой лимонной глазурью, с теплой запеченной тыквой и пикантными вялеными томатами оно раскроет свои вкусовые качества по-новому. Что приготовить из индейки на Новый год? Самые интересные идеи в нашей подборке!
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Грудка индейки с ананасами и грибами
Ингредиенты:
- 500 г филе индейки
- 250 г консервированного или свежего ананаса
- 100 г твердого сыра
- 75 г шампиньонов
- 1 луковица
- 1 ст. л. растительного масла
- Соль, перец, специи
Способ приготовления:
- Грудку индейки нарезать порционными кусочками 3–4 см толщиной. Каждый хорошо отбить кухонным молотком, посолить, поперчить и натереть специями по вкусу.
- Шампиньоны нарезать тонкими пластинами. Лук почистить и нарезать кольцами. Сыр натереть на средней терке. Ананасы нарезать кольцами.
- Кусочки филе переложить на смазанный маслом противень или пергаментную бумагу. Сверху на мясо выложить грибы, затем лук и кружочки ананаса. Обильно посыпать все тертым сыром и отправить запекаться на 25 мин при 180 °С.
Теплый салат с запеченной тыквой
Ингредиенты:
- 400 г мякоти тыквы
- 2 зубчика чеснока
- 1 филе индейки
- 50 г грецких орехов
- 5 ст. л. оливкового масла
- 1 пучок листьев шпината
- 1 ст. л. лимонного сока
- Соль, перец, специи
Способ приготовления:
- Тыкву нарезать крупными кубиками и по желанию натереть приправами. Завернуть в фольгу и отправить в духовку запекаться на 10 мин при 180 °С.
- Чеснок пропустить через пресс. Грецкие орехи порубить.
- Филе индейки нарезать кусочками и натереть измельченным чесноком. Посолить, поперчить и обжарить на 2 ст. л. оливкового масла до золотистости.
- В салатнике смешать тыкву, филе, грецкие орехи и листья шпината. Для соуса соединить оставшееся масло с лимонным соком и слегка взбить вилкой. Заправить получившийся салат.
Рулет с вялеными томатами и сыром
Ингредиенты:
- 1 филе индейки
- 60 г вяленых томатов
- 100 г сыра
- Базилик
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Грудку индейки разрезать «книжкой» и отбить в тонкий пласт.
- Сыр натереть на крупной терке. Листья базилика порубить. Выложить вместе с вялеными томатами на отбитое мясо и свернуть рулетом. Обвязать кулинарной нитью.
- Получившийся рулет выложить на противень, выстланный пергаментом, и запекать 40 мин при 180 °С. Перед подачей снять кулинарную нить и нарезать.
Пряная буженина из индейки
Ингредиенты:
- 1 кг филе индейки
- 1 ч. л. молотой паприки
- ½ ч. л. мускатного ореха
- 1 ч. л. зиры
- 1 ч. л. меда
- 1 ст. л. оливкового масла
- Соль
Способ приготовления:
- В 500 мл воды растворить 3 ч. л. соли. Залить получившимся рассолом подготовленное мясо индейки. Отправить в холод минимум на 3 ч.
- Зиру растереть в ступке, смешать с паприкой и мускатным орехом. Мед соединить с оливковым маслом.
- За 1 ч до запекания мясо достать из холодильника. Обильно натереть специями и смазать медово-масляной смесью. Переложить в форму и отправить запекаться на 25 мин при 200 °С. После чего духовку выключить и оставить индейку еще на 2 ч. По истечению времени мясо достать, остудить и завернуть в фольгу. Хранить в холодильнике.
Индейка в лимонной глазури
Ингредиенты:
- 1 целая индейка (4,5–5 кг)
- 3 лимона
- 75 мл сухого белого вина
- 75 г жженого сахара
- По 1 ст. л. рубленых свежих трав (шалфей, душица, тимьян)
- 3 ст. л. оливкового масла
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Индейку зачистить и удалить потроха. Слегка отделить кожу и натереть травами.
- С лимонов снять цедру и отжать 4 ст. л. сока. Затем мякоть разрезать на половинки и поместить внутрь птицы.
- Для лимонной глазури соединить сахар, сок лимона и вино. Хорошо перемешать и убрать в холодильник.
- Переложить индейку в форму для запекания и сбрызнуть оливковым маслом. Отправить в духовку на 3,5 ч при 150 °С. За полчаса до конца запекания несколько раз полить лимонной глазурью.
Индейка-карри с яблоками
Ингредиенты:
- 800 г индейки
- 4 яблока
- 1 луковица
- 3 зубчика чеснока
- 2 ч. л. карри
- ½ ч. л. тмина
- 2 ст. л. растительного масла
- 400 мл куриного бульона
- 2 пера зеленого лука
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Индейку зачистить от пленок и нарезать небольшими кусочками. Яблоки нарезать кусочками такого же размера. Лук очистить и нарезать полукольцами. Чеснок измельчить.
- В разогретой сковороде обжарить карри и тмин на растительном масле в течение 1 мин. Добавить индейку и жарить на среднем огне до готовности. Выложить на тарелку.
- В этой же сковороде обжаривать яблоки и лук 5–6 мин. Добавить приготовленную ранее индейку, чеснок, соль и перец. Перемешать и влить бульон. Томить на медленном огне, пока соус не выпарится вдвое. Разложить карри по порционным тарелкам и украсить нарезанным зеленым луком.
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