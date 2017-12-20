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Новогодние блюда из индейки | Телеканал СТБ
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Телеканал СТБ / Что приготовить из индейки на новогодний стол

Что приготовить из индейки на новогодний стол

Телеканал СТБ

Блюда из птицы вполне могут стать коронными на праздничном столе. Особенно если это нежное и сочное мясо индейки. Ароматное от пряных трав, покрытое сладковатой лимонной глазурью, с теплой запеченной тыквой и пикантными вялеными томатами оно раскроет свои вкусовые качества по-новому. Что приготовить из индейки на Новый год? Самые интересные идеи в нашей подборке!

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Грудка индейки с ананасами и грибами

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Ингредиенты:

  • 500 г филе индейки
  • 250 г консервированного или свежего ананаса
  • 100 г твердого сыра
  • 75 г шампиньонов
  • 1 луковица
  • 1 ст. л. растительного масла
  • Соль, перец, специи

Способ приготовления:

  1. Грудку индейки нарезать порционными кусочками 3–4 см толщиной. Каждый хорошо отбить кухонным молотком, посолить, поперчить и натереть специями по вкусу.
  2. Шампиньоны нарезать тонкими пластинами. Лук почистить и нарезать кольцами. Сыр натереть на средней терке. Ананасы нарезать кольцами.
  3. Кусочки филе переложить на смазанный маслом противень или пергаментную бумагу. Сверху на мясо выложить грибы, затем лук и кружочки ананаса. Обильно посыпать все тертым сыром и отправить запекаться на 25 мин при 180 °С.

Теплый салат с запеченной тыквой

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Ингредиенты:

  • 400 г мякоти тыквы
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 филе индейки
  • 50 г грецких орехов
  • 5 ст. л. оливкового масла
  • 1 пучок листьев шпината
  • 1 ст. л. лимонного сока
  • Соль, перец, специи

Способ приготовления:

  1. Тыкву нарезать крупными кубиками и по желанию натереть приправами. Завернуть в фольгу и отправить в духовку запекаться на 10 мин при 180 °С.
  2. Чеснок пропустить через пресс. Грецкие орехи порубить.
  3. Филе индейки нарезать кусочками и натереть измельченным чесноком. Посолить, поперчить и обжарить на 2 ст. л. оливкового масла до золотистости.   
  4. В салатнике смешать тыкву, филе, грецкие орехи и листья шпината. Для соуса соединить оставшееся масло с лимонным соком и слегка взбить вилкой. Заправить получившийся салат.

Рулет с вялеными томатами и сыром

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Ингредиенты:

  • 1 филе индейки
  • 60 г вяленых томатов
  • 100 г сыра
  • Базилик
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Грудку индейки разрезать «книжкой» и отбить в тонкий пласт.
  2. Сыр натереть на крупной терке. Листья базилика порубить. Выложить вместе с вялеными томатами на отбитое мясо и свернуть рулетом. Обвязать кулинарной нитью.
  3. Получившийся рулет выложить на противень, выстланный пергаментом, и запекать 40 мин при 180 °С. Перед подачей снять кулинарную нить и нарезать.

Пряная буженина из индейки

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Ингредиенты:

  • 1 кг филе индейки
  • 1 ч. л. молотой паприки
  • ½ ч. л. мускатного ореха
  • 1 ч. л. зиры
  • 1 ч. л. меда
  • 1 ст. л. оливкового масла
  • Соль

Способ приготовления:

  1. В 500 мл воды растворить 3 ч. л. соли. Залить получившимся рассолом подготовленное мясо индейки. Отправить в холод минимум на 3 ч.
  2. Зиру растереть в ступке, смешать с паприкой и мускатным орехом. Мед соединить с оливковым маслом.
  3. За 1 ч до запекания мясо достать из холодильника. Обильно натереть специями и смазать медово-масляной смесью. Переложить в форму и отправить запекаться на 25 мин при 200 °С. После чего духовку выключить и оставить индейку еще на 2 ч. По истечению времени мясо достать, остудить и завернуть в фольгу. Хранить в холодильнике.

Индейка в лимонной глазури

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Ингредиенты:

  • 1 целая индейка (4,5–5 кг)
  • 3 лимона
  • 75 мл сухого белого вина
  • 75 г жженого сахара
  • По 1 ст. л. рубленых свежих трав (шалфей, душица, тимьян)
  • 3 ст. л. оливкового масла
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Индейку зачистить и удалить потроха. Слегка отделить кожу и натереть травами.
  2. С лимонов снять цедру и отжать 4 ст. л. сока. Затем мякоть разрезать на половинки и поместить внутрь птицы.
  3. Для лимонной глазури соединить сахар, сок лимона и вино. Хорошо перемешать и убрать в холодильник.
  4. Переложить индейку в форму для запекания и сбрызнуть оливковым маслом. Отправить в духовку на 3,5 ч при 150 °С. За полчаса до конца запекания несколько раз полить лимонной глазурью.

Индейка-карри с яблоками

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Ингредиенты:

  • 800 г индейки
  • 4 яблока
  • 1 луковица
  • 3 зубчика чеснока
  • 2 ч. л. карри
  • ½ ч. л. тмина
  • 2 ст. л. растительного масла
  • 400 мл куриного бульона
  • 2 пера зеленого лука
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Индейку зачистить от пленок и нарезать небольшими кусочками. Яблоки нарезать кусочками такого же размера. Лук очистить и нарезать полукольцами. Чеснок измельчить.
  2. В разогретой сковороде обжарить карри и тмин на растительном масле в течение 1 мин. Добавить индейку и жарить на среднем огне до готовности. Выложить на тарелку.
  3. В этой же сковороде обжаривать яблоки и лук 5–6 мин. Добавить приготовленную ранее индейку, чеснок, соль и перец. Перемешать и влить бульон. Томить на медленном огне, пока соус не выпарится вдвое. Разложить карри по порционным тарелкам и украсить нарезанным зеленым луком.

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