Что приготовить из индейки на новогодний стол

Блюда из птицы вполне могут стать коронными на праздничном столе. Особенно если это нежное и сочное мясо индейки. Ароматное от пряных трав, покрытое сладковатой лимонной глазурью, с теплой запеченной тыквой и пикантными вялеными томатами оно раскроет свои вкусовые качества по-новому. Что приготовить из индейки на Новый год? Самые интересные идеи в нашей подборке!

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Грудка индейки с ананасами и грибами

Ингредиенты:

500 г филе индейки

250 г консервированного или свежего ананаса

100 г твердого сыра

75 г шампиньонов

1 луковица

1 ст. л. растительного масла

Соль, перец, специи

Способ приготовления:

Грудку индейки нарезать порционными кусочками 3–4 см толщиной. Каждый хорошо отбить кухонным молотком, посолить, поперчить и натереть специями по вкусу. Шампиньоны нарезать тонкими пластинами. Лук почистить и нарезать кольцами. Сыр натереть на средней терке. Ананасы нарезать кольцами. Кусочки филе переложить на смазанный маслом противень или пергаментную бумагу. Сверху на мясо выложить грибы, затем лук и кружочки ананаса. Обильно посыпать все тертым сыром и отправить запекаться на 25 мин при 180 °С.

Теплый салат с запеченной тыквой

Ингредиенты:

400 г мякоти тыквы

2 зубчика чеснока

1 филе индейки

50 г грецких орехов

5 ст. л. оливкового масла

1 пучок листьев шпината

1 ст. л. лимонного сока

Соль, перец, специи

Способ приготовления:

Тыкву нарезать крупными кубиками и по желанию натереть приправами. Завернуть в фольгу и отправить в духовку запекаться на 10 мин при 180 °С. Чеснок пропустить через пресс. Грецкие орехи порубить. Филе индейки нарезать кусочками и натереть измельченным чесноком. Посолить, поперчить и обжарить на 2 ст. л. оливкового масла до золотистости. В салатнике смешать тыкву, филе, грецкие орехи и листья шпината. Для соуса соединить оставшееся масло с лимонным соком и слегка взбить вилкой. Заправить получившийся салат.

Рулет с вялеными томатами и сыром

Ингредиенты:

1 филе индейки

60 г вяленых томатов

100 г сыра

Базилик

Соль, перец

Способ приготовления:

Грудку индейки разрезать «книжкой» и отбить в тонкий пласт. Сыр натереть на крупной терке. Листья базилика порубить. Выложить вместе с вялеными томатами на отбитое мясо и свернуть рулетом. Обвязать кулинарной нитью. Получившийся рулет выложить на противень, выстланный пергаментом, и запекать 40 мин при 180 °С. Перед подачей снять кулинарную нить и нарезать.

Пряная буженина из индейки

Ингредиенты:

1 кг филе индейки

1 ч. л. молотой паприки

½ ч. л. мускатного ореха

1 ч. л. зиры

1 ч. л. меда

1 ст. л. оливкового масла

Соль

Способ приготовления:

В 500 мл воды растворить 3 ч. л. соли. Залить получившимся рассолом подготовленное мясо индейки. Отправить в холод минимум на 3 ч. Зиру растереть в ступке, смешать с паприкой и мускатным орехом. Мед соединить с оливковым маслом. За 1 ч до запекания мясо достать из холодильника. Обильно натереть специями и смазать медово-масляной смесью. Переложить в форму и отправить запекаться на 25 мин при 200 °С. После чего духовку выключить и оставить индейку еще на 2 ч. По истечению времени мясо достать, остудить и завернуть в фольгу. Хранить в холодильнике.

Индейка в лимонной глазури

Ингредиенты:

1 целая индейка (4,5–5 кг)

3 лимона

75 мл сухого белого вина

75 г жженого сахара

По 1 ст. л. рубленых свежих трав (шалфей, душица, тимьян)

3 ст. л. оливкового масла

Соль, перец

Способ приготовления:

Индейку зачистить и удалить потроха. Слегка отделить кожу и натереть травами. С лимонов снять цедру и отжать 4 ст. л. сока. Затем мякоть разрезать на половинки и поместить внутрь птицы. Для лимонной глазури соединить сахар, сок лимона и вино. Хорошо перемешать и убрать в холодильник. Переложить индейку в форму для запекания и сбрызнуть оливковым маслом. Отправить в духовку на 3,5 ч при 150 °С. За полчаса до конца запекания несколько раз полить лимонной глазурью.

Индейка-карри с яблоками

Ингредиенты:

800 г индейки

4 яблока

1 луковица

3 зубчика чеснока

2 ч. л. карри

½ ч. л. тмина

2 ст. л. растительного масла

400 мл куриного бульона

2 пера зеленого лука

Соль, перец

Способ приготовления:

Индейку зачистить от пленок и нарезать небольшими кусочками. Яблоки нарезать кусочками такого же размера. Лук очистить и нарезать полукольцами. Чеснок измельчить. В разогретой сковороде обжарить карри и тмин на растительном масле в течение 1 мин. Добавить индейку и жарить на среднем огне до готовности. Выложить на тарелку. В этой же сковороде обжаривать яблоки и лук 5–6 мин. Добавить приготовленную ранее индейку, чеснок, соль и перец. Перемешать и влить бульон. Томить на медленном огне, пока соус не выпарится вдвое. Разложить карри по порционным тарелкам и украсить нарезанным зеленым луком.

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