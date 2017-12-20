Бот-помощник СТБ в Facebook: расскажем самое интересное

Мы каждый день используем мессенджер Facebook для общения с друзьями, порой решаем с его помощью деловые вопросы и даже заводим романтические отношения. Но это далеко не единственная функция мессенджера! Телеканал СТБ один из первых создал чат-бот, который поможет вам узнавать много полезной и актуальной информации.
Чат-бот — это программа, которая общается с пользователями для достижения цели или развлечения. Обычно это делается через любую платформу обмена сообщениями, например Facebook Messenger.
Наш
Но, если честно – лучше один раз попробовать, чем сто раз прочитать о всех полезных и удобных свойствах этой программы. Поэтому присоединяйтесь к нашему чат-боту прямо сейчас по ссылке — m.me/TVchannelSTB.